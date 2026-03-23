為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 澎湖縣

    澎湖縣長陳光復病況進度 牽手吳淑瑾發文曝

    2026/03/23 10:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復臉書專頁，貼出穿航海王衣服陳光復與妻子參加花火節照片。（陳光復臉書專頁提供）

    澎湖縣長陳光復臉書專頁，貼出穿航海王衣服陳光復與妻子參加花火節照片。（陳光復臉書專頁提供）

    針對民進黨澎湖縣長「換將」之說，先是牽手吳淑瑾透過陳光復臉書專頁發布「參選到底」宣言，今（23）日又引用航海王索隆曾經說過…「我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了」。政治意味不言而喻。

    澎湖縣長陳光復大年初一摔倒昏迷至今，各界關心其近況，由於醫療消息封閉，都是其牽手吳淑瑾透過陳光復臉書專頁發布，最新進度是經過3次手術，目前腦部恢復穩定，並於上周進行頭顱復原，腦部狀況已經恢復穩定。

    陳光復臉書專頁指出，「這一個月多來，因為您們的關心、集氣與每一聲加油，支持著光復縣長成功熬過難關、跨越生死關頭」，期間具體的醫療經過與現況有許多的謠傳，為避免不必要的誤解在此說明。

    雖然目前陳光復仍在加護病房由醫療團隊嚴密調養，但除了腦部需要時間康復外，其餘的身體各項指標都非常好，目前的治療也已邁向中醫與西醫整合復健的階段；「心繫澎湖的光復縣長，意志力非常堅強，有著超乎常人的韌性。希望他能盡快康復，重新回到工作崗位，向各位鄉親致謝，繼續與澎湖向前」。

    澎湖是一家人，這段時間謝謝大家一起用溫暖與信任守護光復縣長，非常感謝賴清德總統、蕭美琴副總統、卓榮泰院長、衛福部石崇良部長、退輔會嚴德發主委的強力支援，以及陳其邁市長在高雄期間的照顧，更要對高雄榮總與澎湖三總的醫護團隊致上最高敬意。最後，感謝堅定支持光復縣長的各方親朋好友。

    文章照片是縣長陳光復與妻子吳淑瑾參加2024澎湖國際海上花火節，「讓我們想起了航海王，索隆曾經說過…我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播