澎澎灘淨灘 產官學界與民間團體出錢出力

產官學界合作，登上澎澎灘展開淨灘工作。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖夏季觀光旅遊勝地-澎澎灘，由國立澎湖科技大學師生、寶雅國際股份有限公司、銀海遊艇有限公司及澎湖縣政府農漁局，趕在觀光旺季來臨前，共同清理澎澎灘內的海漂垃圾，以潔淨面目迎接即將到來的遊客及遷徙聚集的燕鷗嬌客。

澎湖縣政府農漁局表示，每年東北季風後，帶來大量海漂垃圾堆積於沙洲岸際，除造成觀瞻不佳，亦妨礙沙洲鳥類繁衍，而每年4月至9月燕鷗家族會遷徙至澎湖進行繁殖及覓食，為增進燕鷗棲地營造，並維護觀光場域和保護區之觀瞻，國立澎湖科技大學師生、寶雅國際股份有限公司、銀海遊艇有限公司及農漁局，共同前往澎湖北海的澎澎灘進行淨灘活動。

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該項活動意義重大，除期望師生及業者不僅能於淨灘活動中，一同實踐「保育」行動，亦瞭解相關小知識，使師生及業者能更深刻的認識燕鷗。

澎湖觀光旅遊旺季即將到來，屆時澎澎灘遊憩活動興盛，提醒民眾於觀賞燕鷗等活動之際，請勿隨意丟棄垃圾、騷擾野生動物及擅自進入保護區等行為，以免觸犯廢棄物清理法、野生動物保育法等規範，亦避免驚擾到野生動物繁衍棲息。

農漁局非常歡迎各地遊客前來澎湖遊憩，一同觀賞澎湖燕鷗鳥群翱翔的壯闊，感謝寶雅國際股份有限公司及銀海遊艇有限公司以企業ESG方式回饋海洋環境，亦感謝國立澎湖科技大學師生為澎澎灘燕鷗棲地維護及生態保育盡一份心力，並讓遊客能看見沙灘原本面貌，提升澎澎灘觀光及燕鷗保護區觀瞻。

經過東北季風吹襲，澎澎灘海廢垃圾數量增多。（澎湖縣政府農漁局提供）

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