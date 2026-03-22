海膽回家了！澎湖幼童體驗放流海洋生物

身為大海的子民，澎湖幼童自由學習親海愛海敬海觀念。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖縣水產種苗繁殖場與澎湖縣私立至美幼兒園，在馬公市重光潮間帶共同辦理「放流趣、將海膽送回大海的家」海洋教育體驗活動，由幼童及家長將海膽等水產生物放流回大海。

至美幼兒園長期推動幼兒海洋教育，近年持續透過多元教學活動，引導學童認識海洋環境與生物多樣性。此次活動所使用馬糞海膽，有一部分是去年12月起由園內「大地家」幼童進行飼養與觀察，透過分組照料、餵食、觸摸觀察、取水及水缸清理等方式，逐步建立對海洋生物之基本認識。

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經數月照護後，海膽成長至約3至5公分，已達適合放流之尺寸，因此安排本次放流活動，讓學童親自將其送回自然海域。

活動當日由水產種苗繁殖場提供海膽、斑節蝦及鐘螺等水產生物，並由現場人員進行海洋生態解說及放流作業指導，向參與師生及家長說明各物種特性與放流注意事項，並示範適當之放流方式，使活動兼顧教育意義與實務操作，包括至美幼兒園師生及家長共約40餘人參與，學習尊重生命與保護海洋的基本觀念。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖具備良好之海洋環境與潮間帶生態條件，透過結合環境教育與水產資源復育，可逐步強化學童對海洋議題之認識。未來將持續推動相關教育活動及復育工作，促進海洋資源之永續利用。

澎湖縣種苗繁殖場與至美幼稚園合作，在重光海域放流海膽。（澎湖縣政府農漁局提供）

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