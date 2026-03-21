澎湖旅遊旺季將至宣導水域遊憩安全 西瀛獅子會配合辦淨灘

澎管處舉辦水域安全宣導，簽署澎湖海洋生態保護宣言。（記者劉禹慶攝）

澎湖旅遊旺季即將到來！澎管處為讓遊客安心擁抱澎湖海洋，配合觀光署訂定今年3月第3週為「旅遊安全宣導週」政策，匯聚全縣水域遊憩產官學能量，辦理一系列活動，從專業賦能、產業溝通到大眾推廣，擴大安全宣導，達成「水域活動要安全，樂遊澎湖平安歸」之核心目標，西瀛獅子會配合舉行淨灘活動。

澎管處今年與在地澎湖縣水域遊憩商業同業公會，首度合作舉辦「水域遊憩安全宣導暨合法業者推介會」，現場邀請旅遊同業參與，期透過同業媒合機制，協助旅遊從業人員快速掌握合規水域遊憩業者資訊，以期進一步引導民眾與遊客選擇合法經營者。且為深植水域安全意識，亦推出潛水體驗活動，讓參與者親身練習標準安全流程，也將嚴謹的安全知識轉化為行動。

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澎湖縣政府旅遊處長陳美齡，以今年花火節「七龍珠」聯名主題為喻，期許觀光產業展現鬥志；立法委員楊曜國會辦公室陳俊廷主任代表出席瞭解業者需求，併期許澎管處應持續與縣府、以及產業共同面對澎湖觀光發展的挑戰外，更將盡所能提供一切的協助。

澎管處長郭振陵強調，「旅遊安全是觀光發展的先決條件。」澎管處將持續致力於景區的安全維護，包括設施與告示牌示內容的巡檢，提升業者的服務品質，併強化遊客對預防風險的宣導，讓國內外遊客放心暢遊「世界最美麗海灣」。活動期間亦辦理「澎湖海洋生態保護宣言」宣讀儀式，呼籲業者與民眾一起維護海域生態，將「旅遊安全」進一步結合生態守護。

西瀛獅子會配合舉辦山水淨灘活動，強調水域安全重要。（記者劉禹慶攝）

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