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    首頁 > 澎湖縣

    去年下水首航澎磯168號 今突傳火警

    2026/03/21 13:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎磯168號突傳火警 澎湖縣政府消防局趕往現場滅火。（民眾提供）

    澎磯168號突傳火警 澎湖縣政府消防局趕往現場滅火。（民眾提供）

    甫於去年3月27日風光下水首航、澎磯公司所有的「澎磯168號」漁船，今（21）日中午突傳停泊馬公第三漁港農漁局前碼頭起火燃燒，所幸引擎剛發動不久、尚未出海之際就發現火警，緊急通報澎湖縣政府消防局派員前往現場撲滅。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午11時02分，消防局接獲民眾報案指稱，馬公市第三漁港農漁局前碼頭一艘漁船船艙冒出濃煙。消防局隨即派遣人車趕赴現場搶救，所幸經處置後未釀成重大災情。

    消防局表示，接獲民眾報案後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊，共計6車、15人前往現場搶救，由副大隊長朱偉靖擔任指揮官；勤務人員抵達後發現，現場為停泊於碼頭之「澎磯168號」漁船引擎室冒出濃煙，但未見明火，勤務人員隨即部署水線，採用泡沫出水進行降溫與防護，同時實施負壓排煙作業。案經消防人員全力搶救後，於11時46分確認無起火燃燒之虞，詳細冒煙原因及財損，由消防局火災調查科派員調查釐清。

    根據了解，澎磯168引擎室內的馬達突然起火燃燒，船主在現場處理相關事宜，消防隊約定船主下午進行火災事故鑑定。船主表示，漁船有投保保險，週一會到漁會申請保險理賠相關事宜。

    澎湖縣政府消防局撲滅火勢後，展開火災調查工作。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局撲滅火勢後，展開火災調查工作。（澎湖縣政府消防局提供）

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