澎湖之光 身障泳將林育夙首登國際舞台獲第7名亞洲唯一

中華民國國旗出現在國際舞台，也是唯一一個亞洲國家。（林育夙臉書提供）

曾2度獲得總統教育獎的澎湖子弟林育夙，雖然多次在全國帕拉游泳賽刷新紀錄，擔任3年多國手卻始終無法在國際賽事出賽，去年發動網路募捐，短短2天內就籌集到經費，成立專屬訓練團隊，並如願首次在西班牙巴塞隆納國際帕拉游泳賽出賽，在50公尺仰式項目最終以第7名作收，卻是亞洲第1紀錄。

林育夙首次國際賽，雖後挑戰第6名未能成功，但人生第1次站上世界級賽事的舞台，就成功游進決賽，而且還是該項目唯一晉級決賽的亞洲選手。

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面對實力強勁的歐美選手，這樣的成績已經很滿足了，也是人生成就新解鎖。當看到林育夙的名字，還有台灣的國旗出現在大會背板上時，那一刻的驕傲與感動，難以言喻。

林育夙在台灣擁有多項游泳紀錄，也是國內身心障礙運動員的代表人物，曾多次參與愛運動動無礙投入接力鐵人3項運動。先天沒有雙手的林育夙不只是熱衷於游泳運動，對於命運不認輸的分享亦獲得好評。

此次在西班牙國際競賽，育夙於19名世界各國精英選手中，挺進決賽，最終以45秒20獲得第7名，也是唯一亞洲選手。

林育夙表示，這是首次參加國際賽事，除了累積經驗之外，也希望透過自身的努力，鼓勵更多身心障礙運動員，爭取自己的權益，付出自己的努力。

林育夙首次登上國際帕拉游泳舞台，為自己人生成就新解鎖。（林育夙臉書提供）

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