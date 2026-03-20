湖西鄉城北村民群聚澎湖環局 抗議廚餘臭味提4項訴求

湖西鄉城北村民今前往澎湖縣環保局抗議廚餘發臭問題。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府環保局去年4月引進黑水虻生物防治法，希望解決廚餘堆肥造成的惡臭問題，但臭味不減反增，引發鄰近城北村民不滿，今（20）日由城北村長王明忠率領，與湖西鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒、議員吳政杰、許育愷、成功村長蕭文瑞等人前往環保局抗議，並遞交陳情書，由環保局長蔡淇賢代表接受。

環保局當年設置資源垃圾分類轉運站，曾是大城北生活的惡夢，就位處澎湖3大水庫中心處（成功、興仁、東衞），本是重要水源保護區，卻被設置垃圾轉運站，2008年設立廚餘廠，雖然這些年廚餘臭味，偶爾隨南風飄進社區，但還在控制範圍，能適時處理改善，環保局年初引進黑水虻處理廚餘，臭味不減反增，雖然城北村民大會提議改善，但未獲重視，引發今日抗爭。

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城北村民要求澎湖縣環保局委託第三方公正專業單位，針對現有廚餘處理場進行完整環境影響評估。現行廚餘集中處理成效不彰，要求改採分散分流、共同分擔由各公所分區管理與處理。環保局確實落實防治公害、保護環境之施政使命。若廚餘問題未見改善，將為維護權益採取必要行動。

針對村民抗議，蔡淇賢表示，環保局努力減少廚餘數量，由每日20噸減少為8噸，同時油脂先行處理，但惡臭來源是無法吃完才會沒有消化，隔天就會發臭，現已重新發包要求改善；垃圾去年轉運37000噸 ，今年也已協調35000噸，希望能達到40000噸數量，減少垃圾堆積及惡臭問題。

高齡百歲城北村民要求環保局長蔡淇賢一定要處理好垃圾問題。（記者劉禹慶攝）

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