為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 澎湖縣

    澎湖馬公3歲女童罹腦癌 民間愛心捐款源源不斷

    2026/03/20 20:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公3歲女童罹患腦癌，趙玉英（左3）發動捐款。（記者劉禹慶攝）

    馬公3歲女童罹患腦癌，趙玉英（左3）發動捐款。（記者劉禹慶攝）

    澎湖馬公市嵵裡里3歲陳姓女童罹患腦癌，經過30次大小療程，130餘萬元龐大醫療費用引發關注，各界陸續捐款關後，今（20）日又有善款挹注，久兆建設公司負責人趙玉英募集5萬6000元，送達馬公市公所，由市長黃健忠見證轉交，女童與母親也到場致謝。

    募集行動由趙玉英主動串聯地方資源，短短時間內獲得澎湖紫微宮、大昇建材行負責人吳見良、高安工程行代表人周敏慧、板模綑紮洪保份、縣議員蘇陳綉色、崧庭建設事業有限公司鄭宇楠及洗衣特攻隊郭哲宏等人回應。

    黃健忠說，小女童仍處療程關鍵期，後續醫療與照護需求持續，對家庭而言是一段不短的歷程。民間力量在第一時間投入，對穩定治療具有實質意義，市政團隊將持續協助資源轉介與資訊整合，讓相關支持得以延續與銜接。

    女童母親說，孩子目前治療狀況尚穩定，後續仍需觀察與檢查，感謝社會各界的關心與支持，也會陪伴孩子持續完成療程，盼順利康復。女童母親雇主、享玩樂民宿老闆娘是最早發現女童異狀，主動募款協助，也陪同女童到場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播