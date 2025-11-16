為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 澎湖縣

    史上最忠誠綠蠵龜 編號139母龜睽違數年返回望安島產卵

    2025/11/16 09:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    編號139海龜，每隔2-4年重返望安產卵。（澎湖縣政府農漁局提供）

    編號139海龜，每隔2-4年重返望安產卵。（澎湖縣政府農漁局提供）

    綠蠵龜對於出生地的忠誠度，早在文獻研究中證實，而最具代表性的，就是望安綠蠵龜保育區成立30年來，每隔2-4年就重返望安登島產卵、編號139的母龜，也成為研究人員口中的「老朋友」，除了期待每隔2-4年的再相會之外，也希望下一個30年，綠蠵龜不再是保育類動物，野外族群數量能穩定成長。

    每年5至10月為綠蠵龜的產卵季，成熟母龜在滿潮的夜晚上岸產卵，母龜產卵一般約需15分鐘，產完卵後再撥土掩埋，然後爬回大海，整個過程約花費1至2小時。每隻母龜在一個產卵季節可以生3至7窩卵，產卵間隔期約為2週左右，每窩約100個卵，一隻母綠蠵龜平均2至4年才會再上岸產卵。

    全台首設的海龜保育區-望安1995年成立，30年前望安有10幾隻綠蠵龜產卵，但近年來卻只有個位數登岸產卵，外界認為研究人員巡沙灘、抓龜打金屬標、打晶片、裝發報器...嚇到海龜不敢再回來了！因此保育人員在巡守沙灘、打標與晶片、裝發報器等都要考慮到時機與準備、動作過程，將干擾與影響降到最低點，避免嚇到海龜。

    1995年望安網垵口沙灘記錄到標號139的母龜，也是發報器安裝次數最多次的綠蠵龜，也是穩定回到望安產卵的海龜，像是2017年、2021年、2023年、今年都有紀錄（2019年因為海龜計畫未執行 ，因此沒有紀錄），下次期待2027年望安網垵口見。

    綠蠵龜對出生地忠誠度高，每隔2-4年登岸產卵。（澎湖縣政府農漁局提供）

    綠蠵龜對出生地忠誠度高，每隔2-4年登岸產卵。（澎湖縣政府農漁局提供）

    編號139是研究人員老朋友，每隔2-4年再相會。（澎湖縣政府農漁局提供）

    編號139是研究人員老朋友，每隔2-4年再相會。（澎湖縣政府農漁局提供）

