中屯風力發電機組拆除！澎湖風電發展多無疾而終

台灣第一座風力發電機組，設在白沙後寮國小旁。（國家文化資料庫）

澎湖被列為發展低碳島示範區，積極佈局建立風力、太陽能發電機組，希望透過海底電纜，將再生能源提供台灣本島使用，但規劃雖良善，卻大都無疾而終，以風力發電而言，由最早後寮發電機組、七美風力發電機組，到新近的中屯風力發電機組，最終都以失敗告終，除了澎湖鹹水煙之外，來自民間抗爭阻力，更是最大障礙。

全台最早的風車在澎湖後寮，設在白沙後寮國小對面山坡上（大山），複製荷蘭風車模式，採取古色古香，造型優美，時間約在1965年左右，早期後寮國小老校友外出寫生，成為採景的美術素材，見證歷史，令人懷念！現在珍貴影像，只能在國家歷史文化庫看得到。另外七美風力發電機組，雖然仍矗立在山頭，但卻只剩下放牧羊群的功能。

而台電近日請吊車大王胡漢龑帶領啟德團隊出動500噸的巨型吊車，從新竹走2小時陸運到台中港，再搭船3天，才將吊車跟10幾台的拖車運到澎湖，在澎湖中屯完成8支風機拆除。原本是澎湖觀光景點的中屯風力發電園區，吸引不少遊客佇足拍攝，卻不敵地方抗爭聲浪，步上拆除撤離的後塵。

台電在澎湖中屯、湖西都有裝設陸域風機，約有10MW（1萬瓩）的風力發電裝置，澎湖風力發電1年約3000萬度，占澎湖1年用電約7.5％，發電量雖不多，卻可減低澎湖碳排量。原本規劃在澎湖大赤崁、講美及龍門3個場址建設11部風機，都面臨地方居民反對壓力。

中屯風力發電拆除，由啟德重機跨海執行。（啟德重機提供）

