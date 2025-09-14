為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　澎湖縣

    網傳共軍干擾我「連江艦」執法 海巡署：影音經剪輯營造假象

    我連江艦驅離中國越界漁船對話，被本末倒置宣傳。（海巡署提供）

    2025/09/14 19:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對有關網路流傳海巡「連江艦」驅離越界中國漁船時，中國解放軍軍艦及海警船介入廣播片段，經查該影片係剪輯連江艦執法等影音資料、前後倒置而成，海巡署正式對外澄清，以正視聽。

    海巡署表示，9月12-14日海巡署艦隊分署「連江艦」執行澎湖水域巡護勤務，經巡邏澎湖目斗嶼至花嶼24至26浬外海域發現中國漁船，即廣播驅離「粵南澳31067號」等越界中國漁船；13日、14日連江艦另於目斗嶼西北28.6浬限制水域外偵獲中國解放軍軍艦「645」，連江艦持續協同我海軍軍艦監控「645」軍艦，不予理會「645」軍艦所謂的「一中言論」廣播。連江艦監控中國「645」軍艦與驅離中國漁船係不同時間、地點之案件。

    海巡署說，中國這類認知作戰，企圖營造海巡署「連江艦」執法時遭到解放軍艦干擾之假象，海巡署予以嚴正譴責，也呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入我國水域，海巡頃於9月6日登檢扣留中國越界漁船1船15人，違法濫捕的1公噸漁獲則全數海拋，刻依兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

    海巡署進一步指出，將持續派遣大型艦船戍守澎湖海域，並結合澎湖海巡隊能量，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保海洋資源的永續發展。

