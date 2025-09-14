澎湖特有種小章魚孵化成功 可望解開生態之謎

李孟芳成功孵化澎湖特有種章魚卵，都是大卵型。（圖由李孟芳提供）

2025/09/14 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年清明前後，是澎湖特有種小章魚產卵季節，因此澎湖縣政府農漁局公告每年3月29日至4月12日，為澎湖特有種章魚之禁漁期。清明後特有種章魚就神秘「消失」，因此生態之謎難解，國立澎湖科技大學養殖系教授李孟芳經過多年研究，終於成功突破孵化技術，復育有望。

澎湖章魚生命週期短（1年生）、繁殖率低，清明節（4月5日）前後7日（3月29日至4月12日）為交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，母章魚已躲藏或移棲較深水域待產，此時潮間帶有較高比率出現雄章魚，才是最佳採捕時機。

由於以往澎湖特有種章魚沒發現過卵，僅水試所澎湖漁業研究中心曾在整理箱網，發現4粒章魚卵，但孵化沒多久就宣告死亡。李孟芳現已能孵化出章魚卵，卵長徑約16mm，經解剖卵巢就只有約100顆，但一般小卵型會孕育數千顆卵，而小卵型孵化在海面上，以蜉游生物為食物，大卵型則孵化就底棲，可以直接捕食。

另外，澎湖章魚懷孕期要3～4個月才產出卵，母章魚還要護卵顧3個月，卵內胚胎才會成型孵化，這佔了它的生命週期中一半時間，因此澎湖特有種章魚具有生長週期短、生長快速的特性。澎湖章魚數量急速銳減，李孟芳認為因素相當多，除了天氣劇變因素外，還有潮間帶遭到破壞、砂砱覆蓋等問題，還是需要人工復育才能永續資源。

澎湖特有種小章魚，神秘生態待解。（圖由李孟芳提供）

