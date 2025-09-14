為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖東海再傳驚奇 鬼蝠魟集體現身追逐魚群

    鬼蝠魟集體現身澎湖東海，為遊客帶來視覺驚奇。（銀海遊艇提供）

    鬼蝠魟集體現身澎湖東海，為遊客帶來視覺驚奇。（銀海遊艇提供）

    2025/09/14 09:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋處處充滿驚奇！昨（13）日遊艇業者載運旅客前往澎湖東海遊玩，途經海水深度50米海域，意外拍到集體的鬼蝠魟在海面覓食，數量超多，四周圍都是，大概有30隻以上，其中有4隻體型超大，體重應該破1000公斤。

    這被世界自然保育聯盟紅皮書中列為瀕危物種的鬼蝠魟（蝠鱝），屬於軟骨魚類，身體扁平寬大，是世界最大的魟魚，鰭像翅膀一樣寬，能像飛行中的鳥類一樣沿著洋流飛翔，成為海洋中最優雅的動物之一，又被形容為海中的「飛行魔毯」。由於鬼蝠魟體型巨大、生長緩慢，繁殖稀少，並面臨捕撈威脅，屬保育類。鬼蝠魟（蝠鱝）體長可達9公尺，體重可達3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，也彷彿像一個巨大的風箏般，慵懶地在海洋中飄逸。

    鬼蝠魟屬前口蝠鱝屬（又稱為鬼蝠魟屬）包含2個物種，其一是珊瑚礁型的阿氏前口蝠鱝，以及大洋型的雙吻前口蝠鱝。鬼蝠魟體型大、成長較緩慢，可能要8到12歲才成熟，每4至5年才生1胎，且1胎只生1尾。但鬼蝠魟易被流刺網、拖網、延繩釣、定置網或鏢旗魚等多種漁業漁法捕獲。因此世界自然保育聯盟已將鬼蝠魟列入瀕危等級，華盛頓公約也於2014年9月將鬼蝠魟列為附錄II貿易管制物種。

    我國農業委員會於2018年將鬼蝠魟列為禁捕物種，海洋委員會成立後，於2020年6月將鬼蝠魟列入海洋野生保育類物種，不僅禁捕，連誤捕都需要先行通報。

    鬼蝠魟不時浮出水面，張開雙翅狀似飛翔。（銀海遊艇提供）

    鬼蝠魟不時浮出水面，張開雙翅狀似飛翔。（銀海遊艇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播