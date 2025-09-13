為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　澎湖縣

    星光下的澎湖味！湖西「星饗網之」席開54桌 吃在地好料賞景聽音樂

    湖西北寮加網魚季，席開54桌。（記者劉禹慶攝）

    湖西北寮加網魚季，席開54桌。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/13 19:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉公所主辦「北寮加網魚星空饗宴-星饗網之」活動，今晚（13日）在北寮奎壁山地質公園登場，結合在地食材、特色料理與多元表演，打造澎湖秋夜最具感官魅力的饗宴。

    活動由表演團體「一點草木」以溫柔詩意的音樂揭開序幕，「風城女孩」帶來活潑多樣的舞台演出，2種風格交織出澎湖夜晚的獨特氛圍。現場燈光投射赤嶼，營造出如夢似幻的視覺場景，讓民眾在星空下享受視覺、聽覺與味覺的三重饗宴。

    餐點以澎湖在地食材為主軸，特別融入北寮特產加網魚「五柳黑加網」，推出創意料理，搭配賜喜拚盤（珠螺、刺身、珊瑚草、臭肉干炒花生）、土魠魚焿、鹽蒸明蝦、風茹草燜土雞、紫菜炒冬粉、龍膽石斑酸瓜湯、炸三寶（丁香、花枝丸、小管）、藥膳鮑魚松阪、花生豬腳海盔甲湯、冰花果凍與風茹茶飲，最後加碼甜筒冰淇淋，展現澎湖料理的多樣性與創新力。

    湖西鄉長陳振中說，上任以來積極推廣風茹草與加網魚，持續倡導環境保護與永續飲食觀念。他呼籲民眾從日常生活做起，落實垃圾分類、資源回收與選用當季食材等行動，共同守護澎湖的自然環境與文化資產。感謝空軍睦鄰基金與澎湖縣府會支持，席開54桌。

    加網魚季音樂饗宴，聽著音樂享受美食。（記者劉禹慶攝）

    加網魚季音樂饗宴，聽著音樂享受美食。（記者劉禹慶攝）

    透過燈光投射，讓奎壁山更美。（記者劉禹慶攝）

    透過燈光投射，讓奎壁山更美。（記者劉禹慶攝）

