超跑飆進澎湖西嶼 週六日封路開戰

澎湖超級跑車公路菁英賽典醬家食品盃，豪車一字排開。（記者劉禹慶攝）

2025/09/12 19:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖超級跑車公路菁英賽典醬家食品盃」明、後2天的週末假期在西嶼鄉盛大舉辦，超跑今天（12日）齊聚西嶼鄉公所，名車一字排開，引擎轟隆巨響增添比賽可看性。

「澎湖超級跑車公路菁英賽典醬家食品盃」連績第3年舉辦，繼2022年首次辦理拉力賽之後，再度移師外島舉辦超級跑車菁英賽。這次一樣取得國際FIA/ASN認證，今天在西嶼鄉封閉203縣道轉西嶼燈塔路段，進行車手排名賽，為明天的比賽暖身。

這次賽段設計多元，包括全柏油鋪面的爬山賽段與綜合型拉力賽段，考驗車手全方位技術與車隊後勤支援能力。賽車界網紅名人、國內各專業車手也率車隊參賽，包括D2 racing車隊、Border車隊等，幾十台專業賽車及名貴超跑聚集澎湖西嶼，參賽車款從日系經典性能車HONDA K6、TOYOTA GT86，到歐系豪華品牌AUDI TT、BMW Z4，還有AMG GT、Porsche、McLaren、Lamborghini等超級跑車。

這次總計約80台車、超過400人次前來觀賽，一起為所有熱血參賽車手們加油應援，活動由台灣觀光旅遊聯盟總會及中華賽車會及富康整合行銷公關有限公司共同舉辦。

排名賽舉行前夕，各車隊先禮後兵。（記者劉禹慶攝）

