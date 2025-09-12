澎湖三節包機仍有空位 15日下午4時起陸續開放訂位

澎湖三節包機仍有空位，9月15日下午四4時開放訂位。（記者劉禹慶攝）

2025/09/12 17:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為協助民眾順利返鄉赴台，除請立委楊曜、交通部民用航空局協調各航空公司加開教師節、中秋節、雙十等連假加班機外，並經彙整民眾機位需求，由澎湖縣政府包機7航班，已於9月12日通知民眾開票，因部分包機航段目前仍有空位，且預期仍有部分民眾未開票，15日下午4時起陸續開放訂位。

今年3節澎湖縣政府包機，其中台北航線9月26日、29日，10月3日、6日，10月9日、12日各1班，及台中航線10月12日1班，尚有機位需求民眾逕洽華信航空公司全球資訊網、App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

旅遊處表示，此次3節連假縣府受理人數計約1124人次，其中教師節約受理212人，中秋節約受理362人，雙十節約受理550人。各連假登記人數均以台北航線較多，教師節來回111人次、中秋節來回180人次、雙十節來回210人次，高雄及台中航線次之，除教師節來回各約50人次外，中秋節來回各約100人次，雙十節來回各160餘人次。

經澎湖縣政府與航空公司協調，由華信、立榮航空提供包機運能，增開台北航線6航班ATR、台中航線1航班ATR，來回共提供980座位數，並於12日完成通知民眾。

另受限部分飛機如A321、738機型因下貨艙無空調溫控設備，除水產類其他活生動物恕不受理託運，民眾如有託運寵物需求，請先電洽航空公司確認。

