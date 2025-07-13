為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    險撞船！漁船最後一刻急轉舵 海釣客嚇到飆罵

    一艘漁船在台灣北部海域作業，險些撞上海釣船，所幸最後一刻急轉舵才未釀禍。（徐嘉隆提供）

    一艘漁船在台灣北部海域作業，險些撞上海釣船，所幸最後一刻急轉舵才未釀禍。（徐嘉隆提供）

    2025/07/13 22:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1艘海釣船前（11）日凌晨在台灣北部海域作業，遭1艘漁船擦邊過，讓全船海釣客齊聲發出國罵，漁船上外籍漁工見狀、警告船長迅速轉舵，及時避開海上船禍，驚險一瞬間全都錄，今（13）日被公開；海釣客大嘆台灣船何必為難台灣船？差點撞上的漁船被眼尖網友指出是澎湖籍，專門捕撈小管。

    由於漁船突然迫近、險些撞上海釣船，讓海釣船上釣客慌忙收起釣竿，有人忍不住破口大罵，海釣船長除了鳴笛並廣播，海釣客人也大聲呼叫，但漁船船長沒理會、繼續逼近航行，所幸最後漁船上漁工聽到海釣船呼叫即鳴笛，立馬向船長示警，才避過2船相撞。

    海釣客氣得大罵，都台灣人，何苦相逼，漁船根本就是故意的，威脅到安全；還有人氣憤指出，好誇張，漁船逼近，威脅到船釣者的安全，且一組釣組上千元，數十人損失數萬元釣組。

    根據影片判斷，有人認為船長可能是睡著了，看到漁工從後面衝出來叫船長，船長立馬左滿舵閃船。據說澎湖捕不到小管，才跑去台灣北部海域捕捉，但事實如何？仍有待漁船船長出面說明。只是今年小管捕撈一直不理想，迫使澎湖漁船必須深入台灣北部，不敢越過海峽中線以西、避免遭中國海警船攔截登檢，凸顯澎湖漁民的無奈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播