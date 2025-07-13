澎湖超跑遊艇消失 竟是陌生男突破門禁開出外海兜風

澎湖有業者引進超跑遊艇，其中部分停放在馬公亞果碼頭，業者小黑貼出「我的超跑遊艇被偷了」影片，有陌生男子將其超跑快艇偷開出港，繞一圈返航。（業者翻攝畫面）

2025/07/13 22:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年新興的超跑遊艇，澎湖也有業者引進，其中部分停放在馬公亞果遊艇碼頭，因有門禁管制，應該相當安全。但業者小黑今（13）日貼出「我的超跑遊艇被偷了」影片，震驚澎湖，其停放在亞果碼頭遊艇，竟被陌生男子開走，雖然僅是繞一圈開回，但仍依法提出告訴。

小黑表示，6月28日所屬超跑遊艇停放亞果碼頭，依照慣例，遊艇清潔後鑰匙插在船上，隨後準備營業，當天船長及船員臨時需要影印資料，因此上岸，由於碼頭有門禁管制，所以沒有將鑰匙拔出取走，2人就先行離去，不料在影印資料時，卻接到岸巡電話問，船隻出港怎麼沒有報關？讓2人一頭霧水。

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隨後2人趕往岸巡查看監視器，發現超跑快艇在外海繞一圈，又開回碼頭停好。2人再度前往亞果調閱監視器，發現1名未戴安全帽、身材壯碩男子騎乘機車，帥氣停在碼頭出入口，尾隨1名工作人員突破門禁管制，直接鎖定超跑遊艇開出外海繞一圈，兜風後返航，船頭處出現擦痕。

由於擦痕僅是小部分、只要烤漆就能修復，損失並不大，但業者以後不敢過於相信門禁管制，也要求所屬船長及船員離開時要拔掉鑰匙、避免同樣事情再度發生，並依法提出告訴。海巡署依竊盜及毀損罪嫌函送法辦。

超跑遊艇遭人偷開，船頭出現小擦痕，業者已依法提出告訴。（業者翻攝）

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