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    首頁　>　澎湖縣

    第2屆觀光亮點票選 澎湖推4景點參賽

    澎湖縣政府推出四大亮點，參加台灣第二屆觀光亮點票選活動。（澎湖縣府提供）

    澎湖縣政府推出四大亮點，參加台灣第二屆觀光亮點票選活動。（澎湖縣府提供）

    2025/07/13 16:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣第2屆觀光亮點票選啟動，澎湖縣政府共推出「員貝嶼、龍門閉鎖陣地、外垵三仙塔、篤行十村眷村文化保存園區」4大亮點，除了陽光、沙灘、仙人掌、碧海藍天外，更藏著動人的歷史古蹟與人文風情。邀請各界為澎湖投下神聖的一票 ，一同亮起澎湖之光！

    第2屆觀光亮點票選活動，每一LINE帳號每日每組可投2票，員貝嶼 https://pse.is/7ve2ms、龍門閉鎖陣地https://pse.is/7vdu6a

    、外垵三仙塔https://pse.is/7vdtkf、篤行十村眷村文化保存園區 https://pse.is/7vdt2q。

    員貝嶼全島皆為丘陵地形，因形狀極似一扇貝覆蓋水面而得名。員貝嶼島上北邊海岸柱狀玄武岩與東北側海崖柱狀玄武岩體節理發達，有石筆與石硯等奇景；龍門閉鎖陣地外部為景觀設施園區，內部區為龍門坑道，為民國駐軍重要軍事設施。

    外垵三仙塔坐落在外垵村溫王廟西南方的村前山頂上，矗立於山崖上的3座鎮煞石塔，石塔以南北走向，有鎮煞驅邪石敢當的作用；篤行十村前身為日治時期澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊官舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官宿舍，並命名為「篤行十村」，後轉型為「篤行十村眷村文化保存園區」。

    原為軍事設施的龍門閉鎖陣地轉型為觀光景點。（澎湖縣府提供）

    原為軍事設施的龍門閉鎖陣地轉型為觀光景點。（澎湖縣府提供）

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