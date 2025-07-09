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    首頁　>　澎湖縣

    廠商贈冷凍櫃、議員贊助運費 澎湖離島員警夏日不再難受

    廠商捐贈冷凍櫃12台、議員許國政贊助運費，完成愛心接力。（澎湖縣政府警察局提供）

    廠商捐贈冷凍櫃12台、議員許國政贊助運費，完成愛心接力。（澎湖縣政府警察局提供）

    2025/07/09 15:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人的家中一定會有冷凍櫃，除了海洋之母的恩賜之外，主要是考慮交通不便，動輒封島，民生物資缺乏所致，尤其離島格外嚴重。祖嘉企業有限公司有感於澎湖縣警局離島派出所眾多，不僅島上資源有限，交通運輸常受氣候影響中斷，因此食材保存更顯重要，慷慨捐贈12台冷凍櫃，議員許國政加碼支持運費，今（9）日舉行受贈儀式。

    今日受贈儀式，由局長林溫柔率3位分局長馬公警分局長呂文廷、白沙警分局長林彥濬、望安警分局長黃一航等人，代表澎湖縣政府警察局全體同仁，感謝這份來自企業的愛心，也特別感謝許國政議員贊助此次冷凍櫃運送至各離島所之運費，完成愛心接力傳遞，讓善的循環永續。

    林溫柔表示，有了這批愛心冷凍櫃，不僅「保鮮」了物資，更「溫暖」了人心，也讓警察同仁在第一線執勤之餘，生活更加有保障，為離島駐地派出所廳舍，補上最實用的一塊拼圖，也讓炎炎夏日基層員警不再難受，擔憂民生物資短缺的問題。

    離島員警表示，祖嘉企業有限公司霸氣捐贈冷凍櫃，真的是冰力十足，有感於離島派出所資源有限、運補困難，祖嘉企業一句「你們需要，我們來挺！」說捐就捐，真的是神隊友沒錯！從此以後，離島駐在所的冰箱不再孤單，雞腿可以安心躺著睡、飲料不怕熱到爆，全靠你們啦！

    12台冷凍櫃將送往澎湖縣政府警察局離島駐在所，提升基層員警生活。（澎湖縣政府警察局提供）

    12台冷凍櫃將送往澎湖縣政府警察局離島駐在所，提升基層員警生活。（澎湖縣政府警察局提供）

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