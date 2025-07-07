丹娜絲颱風》重創嘉義布袋蚵棚 澎湖帶殼牡蠣售價恐翻倍漲

專跑澎湖東吉海釣船，在台南將軍港受到重創。（邱林塗提供）

2025/07/07 10:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首個侵襲澎湖的中度颱風丹娜絲，因行進路線類似1986年韋恩、2001年奇比颱風，沒有護國神山中央山脈阻擋直撲澎湖而來，都曾重創澎湖，因此澎湖嚴陣以待，但天佑澎湖！僅傳出零星災情，並且多數集中在離島東吉，只是丹娜絲沿台灣中西部沿岸北上，許多與澎湖有關的產業都受到重創。

根據澎湖縣政府消防局資料，丹娜絲颱風澎湖災情統計，馬公地區：路樹倒塌2件、湖西地區：路樹倒塌1件、望安地區：東吉村全島停電（6日晚間10時32分復電）、東吉嶼海管處備勤室鐵皮天花板受損，6人皆平安，已安置至安全處所。東吉村啟明宮前路燈電線桿倒塌，已設置警示並通報處理。東嶼坪民用廁所2處遭風吹倒。

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望安警分局颱風過境後第一時間即啟動災後巡視及通報機制。針對東吉嶼海管處、保七總隊共用廳舍（備勤室）屋頂鐵皮遭強風吹掀一案，望安分局立即派員協助排除危害，協同相關單位妥善處理，並完成災情回報作業。另東吉村啟明宮前方道路發生電線桿倒塌情形，警方第一時間趕赴現場進行警戒封鎖，通報台電單位排除線路危險，並確保來往民眾及車輛安全。

雖然澎湖無重大災情，但嘉義布袋百威貨輪斷繩漂流，撞上山寶和海勝貨輪，恐影響澎湖貨運補給；嘉義布袋海的蚵棚幾乎全部沉沒，損失難以估計，預估澎湖帶殼牡蠣售價今年將翻倍大漲；而台南將軍專跑澎湖七美、東吉的海釣船，約有20餘艘嚴重毀損，都會影響澎湖後續發展。

海管處東吉備勤室鐵皮屋頂吹翻，6人度過難忘颱風夜。（望安警分局提供）

東吉啟明宮前電線桿掉落，望安警分局現場派員警戒。（望安警分局提供）

馬公北辰國宅路樹倒塌，壓在汽車上面。（澎湖縣政府消防局提供）

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