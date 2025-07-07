海管處東吉管理處屋頂遭強風掀開 6人堅守交誼廳等天亮

海管處東吉管理站，不堪強風屋頂掀翻。（海管處檔案照片）

2025/07/07 01:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲直撲澎湖而來，澎湖本島風雨不如預期強烈，但離島七美、東吉卻是強風暴雨，七美24小時累積雨量、3小時雨量、1小時雨量都出現暴雨等級，東吉嶼更是記錄到16級強風，並一度全島大停電，海洋國家公園管理處東吉管理站，則傳出屋頂遭掀翻，6人擠在交誼廳堅持等待天明。

澎湖南方四島國家公園2014年6月8日正式公告成立，過去東吉管理站於八卦山上，距離遊客動線與聚落較遠，為提升民眾服務品質及增進公務聯繫，經考量聚落分布及遊客動線後，於是規劃將原有的辦公室搬遷至東吉漁港港區聚落旁，繼續提供各項服務。2022年5月3日搬新家，新址位於「澎湖縣望安鄉東吉3-1號」。

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由於東吉管理站直接設在漁港旁，若遇有緊急事件、海洋污染等情事發生時，皆可迅速處理通報，提升安全維護管理及優化緊急應變能力，但旁邊沒有遮蔽物，直接面海，因此受風力大。丹娜絲颱風在東吉帶來16級強風，掀開備勤室屋頂，風雨傾斜而下，有6人居住在裡面。

6人分別是工作站員工、志工及國家警察隊，原本要撤離至島上民宿，但因風驟雨急，不敢輕易移動，後發現有幾個房間沒有漏水，在人員均安、無安全疑慮之下，暫時在廳舍交誼廳休息度過一晚，東吉風勢逐漸轉小，將等待天明後撤離至民宿。

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