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    首頁　>　澎湖縣

    恐怖颱風夜 澎湖強風雷雨警報連發 海管處房舍吹翻、人員急撤

    澎湖七美出現十級強風外，24小時累積雨量突破200毫米。（七美報報提供）

    澎湖七美出現十級強風外，24小時累積雨量突破200毫米。（七美報報提供）

    2025/07/06 22:59

    上稿時間：21:50
    更新時間：22:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲直撲澎湖而來，今（6）日晚間6時籠罩澎湖，氣象署竟然連發強風、雷雨國家級警報，讓澎湖人度過恐怖颱風夜，東吉島不僅出現最大16級陣風，海管處東吉管理站房舍被吹翻，人員被迫撤離，同時晚間8時50分傳出全島大停電，由於東吉為台電未接管離島，自行以柴油發電機發電，已由東吉發電廠管理人員晚間10時32分復電。

    由於丹娜絲挾帶強風及豪大雨，向澎湖群島直撲而來，晚間9時21分的24小時累積雨量

    ，七美氣象站（七美鄉）208.0毫米、望安氣象站（望安鄉）114.0毫米；[3小時累積雨量]七美氣象站（七美鄉）153.5毫米；[1小時雨量]七美氣象站（七美鄉）75.5毫米、望安氣象站（望安鄉）42.0毫米，東吉島達平均11級、陣風16級；七美平均風速已達10級，陣風13級。

    澎湖7月7日航空公司預劃中午1時以後陸續恢復飛航，經澎湖航空站表示7日提供運量澎湖往台灣各航線合計有46航班，其中有8航班經民航局協調航空公司所增加之運能（澎湖往台北18班次、澎湖往台中12班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南2班次、澎湖往高雄13班次），提供4427座位數，疏運旅客。

    經查目前各航線皆訂位客滿，澎湖航空站表示將持續觀察當日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能。澎湖航空站也提醒搭機旅客雖颱風逐漸遠離，但仍伴有風雨，請旅客注意行車安全。

    東吉島出現15級強風，還全島大停電。（民眾提供）

    東吉島出現15級強風，還全島大停電。（民眾提供）

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