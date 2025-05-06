澎湖花火節開幕聯名商品夯 遊客怨僅1結帳人員須排2.5小時

花火聯名商品攤位大排長龍，引來民怨。（記者劉禹慶攝）

2025/05/06 16:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府2025年與Peanuts™合作舉辦澎湖國際海上花火節，並慶祝查爾斯．舒茲漫畫誕生75週年，璀璨煙火秀與《花生漫畫》75週年主題無人機科技燈光秀演出！為配合《花生漫畫》75週年主題，馬公市觀音亭園區特別設置主題商售店，開幕當日即吸引眾多史努比迷前來朝聖。

店內販售8款Snoopy限定商品，包括T恤、馬克杯、帽子、啤酒杯組、浴巾、明信片組、收納袋及手機掛繩等，深受民眾喜愛。昨（5）日花火節開幕，觀音亭販賣紀念品區，不少遊客抱怨結帳人員只有1人，害他們排隊等了2個半小時，形成「飢餓行銷」效應。

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此次花火節限定商品包括有玻璃杯組售價600元、明信片組售價150元、手機掛繩售價250元、馬克杯售價300元、6件組收納袋售價400元、浴巾售價500元、T恤售價450元及帽子售價350元，每件都是花火節與合作品牌聯名限定商品，將於花火節施放日於主場地觀音亭販售，預計於活動當天晚間6點半開始營業，歡迎到現場貨櫃屋參觀選購。

澎湖縣政府旅遊處並推出好康優惠，購買商品即贈送花火節限定扇子1支，滿500元即贈送全家酷繽沙或FMC氣泡水或購物金20元（滿百折）兌換明信片1張，贈品數量有限，送完為止，大家一定不可以錯過這檔限量聯名紀念商品。

澎湖花火節聯名商品，史努比周遭紀念品廣受歡迎。（澎湖縣政府提供）

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