為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖花火節開幕聯名商品夯 遊客怨僅1結帳人員須排2.5小時

    花火聯名商品攤位大排長龍，引來民怨。（記者劉禹慶攝）

    花火聯名商品攤位大排長龍，引來民怨。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/06 16:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府2025年與Peanuts™合作舉辦澎湖國際海上花火節，並慶祝查爾斯．舒茲漫畫誕生75週年，璀璨煙火秀與《花生漫畫》75週年主題無人機科技燈光秀演出！為配合《花生漫畫》75週年主題，馬公市觀音亭園區特別設置主題商售店，開幕當日即吸引眾多史努比迷前來朝聖。

    店內販售8款Snoopy限定商品，包括T恤、馬克杯、帽子、啤酒杯組、浴巾、明信片組、收納袋及手機掛繩等，深受民眾喜愛。昨（5）日花火節開幕，觀音亭販賣紀念品區，不少遊客抱怨結帳人員只有1人，害他們排隊等了2個半小時，形成「飢餓行銷」效應。

    此次花火節限定商品包括有玻璃杯組售價600元、明信片組售價150元、手機掛繩售價250元、馬克杯售價300元、6件組收納袋售價400元、浴巾售價500元、T恤售價450元及帽子售價350元，每件都是花火節與合作品牌聯名限定商品，將於花火節施放日於主場地觀音亭販售，預計於活動當天晚間6點半開始營業，歡迎到現場貨櫃屋參觀選購。

    澎湖縣政府旅遊處並推出好康優惠，購買商品即贈送花火節限定扇子1支，滿500元即贈送全家酷繽沙或FMC氣泡水或購物金20元（滿百折）兌換明信片1張，贈品數量有限，送完為止，大家一定不可以錯過這檔限量聯名紀念商品。

    澎湖花火節聯名商品，史努比周遭紀念品廣受歡迎。（澎湖縣政府提供）

    澎湖花火節聯名商品，史努比周遭紀念品廣受歡迎。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播