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    澎湖花火市集結合文創、美食 打造海島夜市新體驗

    澎湖花火市集搭配觀賞花火人潮，殺出一條血路。（民眾提供）

    澎湖花火市集搭配觀賞花火人潮，殺出一條血路。（民眾提供）

    2025/05/06 15:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節昨（5）日開幕式湧入14000名遊客，除了欣賞花火及無人機秀外，周遭「澎湖花火市集」也是主要活動亮點，結合文創、美食與環保設計，將一路持續至7月29日，活動期間每日下午5時至晚上10時，打造前所未有的海島夜市新體驗。

    今年市集由工策會策辦，在觀音亭園區設置特色市集區，匯集澎湖創客基地與20組在地創客，連攤桌設計皆由星光市集與創客基地聯手打造，充滿浪漫的文創情懷，也充分展現在地文化與藝術風貌，不僅展現創意，更兼顧環境永續的理念。

    除觀音亭園區約30攤創意市集外，介壽路、民生路另設有60個攤位，呈現豐富多元的在地特色，活動期間周邊道路皆佈設垃圾桶供民眾使用，呼籲大家共同守護環境，一起創造乾淨永續的澎湖海島。旅遊處為提升民眾休憩品質，也於史蹟公園增設3座木構造座椅，方便遊客於觀賞煙火或逛市集之餘稍作休息，並欣賞街頭藝人精采表演。

    活動期間每日下午5時至晚上10時，史蹟公園將有精彩展演輪番登場。5月1日至5月15日由CK音樂工作室帶來薩克斯風、小喇叭、歌唱與電子樂演出；5月16日至30日則由黃榮珠接棒，演奏薩克斯風、小喇叭與電子琴，為夜晚增添動人樂章。

    人潮就是錢潮，花火市集創造商機。（民眾提供）

    人潮就是錢潮，花火市集創造商機。（民眾提供）

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