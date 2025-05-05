澎湖查獲名貴貓種企圖闖關 全部安樂死

澎湖3月5日查獲來路不明名種貓，最後下場曝全數沒入銷毀。（民眾提供）

2025/05/05 20:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖尖山安檢所3月5日執行貨輪安檢時，發現10箱共計36隻高價寵物貓，一開始雖因來源不明，相關單位查無實據，植晶片、打疫苗後交由貨主領回，隨後才沒入。澎湖縣議員蘇育德今（5）日質詢澎湖縣政府農漁局時，農漁局告知已人道銷毀。

3月5日尖山安檢所查獲的貓隻，包括布偶貓18隻、緬因貓10隻、英國長毛4隻、曼赤肯1隻、阿比西尼亞1隻、賽爾凱克2隻，共計36隻，都是高價寵物貓種。貨主雖供稱是台中寵物店所有，一時間查無來源，但案發前2日七美貨輪也曾查獲類似案件，其中50餘隻陸龜遭扣留調查，由於七美並無陸龜，檢調隨後主動偵辦。

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起初，澎湖家畜疾病防治所查核，貓隻均未打晶片及疫苗，依「動物保法第22條及23條」辦理，補植晶片及疫苗，並依法開罰，但依照寵物貓的身價而言，區區罰金無法達到遏阻效果，更讓外界擔心此例一開，私梟集團循此管道漂白非法行為。

當時澎湖縣議員蘇育德就提出質疑，貨主無法交代來源，就應循線追查，並非直接植入晶片、注射狂犬疫苗，讓來路不明的寵物貓，取得合法身分證明，未來可直接通關出入境，形同漂白合法，惡例一開，給私梟集團大開方便之門。蘇育德今日追問貓隻下落，澎湖縣政府農漁局證實沒入後全數銷毀。

雖然名貴貓種價值不菲，但因來路不明，還是難逃人道毀滅命運。（民眾提供）

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