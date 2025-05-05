「嶼漆．嶼情」葉子漩漆藝展 澎湖馬公市公所開展

葉子漩創作，以澎湖家鄉為出發點。（馬公市公所提供）

2025/05/05 17:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖青年藝術家葉子漩主題策展的「嶼漆．嶼情」漆藝展，今（5）日在馬公市公所2樓藝文走廊正式開幕。展覽以澎湖島嶼風貌為創作核心，融合天然漆工藝的層疊質地與時間淬鍊，呈現自然、記憶與情感交織的藝術語彙。

開幕式由文光國中國樂絲竹團帶來溫潤優雅的弦音揭開序幕。葉子漩亦為文光國中校友，此次返鄉展出，更具傳承與回饋意義。現場貴賓雲集，包括湖西鄉長陳振中、澎湖縣議員許國政、蘇育德，澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、警察局馬公分局長呂文廷、立法委員楊曜服務處助理段湘玲、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、澎湖縣美術協會理事長蔡樂生、文光國中校長葉天文、澎湖縣青溪婦女協會理事長劉秀麗，以及澎湖區漁會前總幹事蔡月嬌等人到場祝賀。

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馬公市長黃健忠表示，市公所藝文走廊長期支持在地青年創作者，這次展出不僅讓漆藝這項傳統工藝重新進入市民視野，更彰顯澎湖青年回望故鄉、深耕土地的情感厚度。他指出，創作源於生活，葉子漩的作品讓我們看到年輕人如何以當代眼光詮釋澎湖風貌，這正是在地文化傳承與創新的重要起點。

創作者葉子漩，畢業於大葉大學造形藝術學系研究所，主修漆工藝。自幼生長於澎湖，並畢業自文光國中，選擇使用天然漆為媒材，將海浪的律動、玄武岩的肌理、潮間帶的生機，以及風與鹽的氣味，轉化為畫面與材質的對話。她表示，『嶼漆』象徵自然與工藝的結合，『嶼情』則是對島嶼的思念與情感寄託。

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