澎湖國際海上花火節施放前夕 西瀛武轎踩街先熱身

澎湖武轎聲光效果十足，成為花火節打頭陣部隊。（記者劉禹慶攝）

2025/05/04 21:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節明（5）日正式開幕升空，依循慣例今（4）日由花火炫武遊西瀛武轎踩街打頭陣，以聲光效果十足的武轎遊行，炒熱馬公市區熱鬧氣氛，澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁及多位貴賓都到場，並點燃起馬炮，宣布活動正式展開。

今年由澎湖武轎總會舉辦的花火炫武遊西瀛武轎踩街活動，計有18間宮廟熱情參與，包括重光威靈殿、內垵內塹宮、外垵溫王宮、後寮威靈宮、林投鳳凰殿、龍門安良廟、尖山顯濟殿、風櫃溫王殿、中寮代天宮、南甲海靈殿、菓葉聖帝廟、鼎灣關帝殿、白坑玉聖殿、南寮保寧宮、赤崁龍德宮、湖東聖帝廟、案山北極殿、王旨中威堂中聖會等。

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遊行路線由石滬廣場出發，沿中正路，右轉民生路，右轉建國路，左轉仁愛路，左轉民權路，左轉民生路，左轉中正路，再回到石滬廣場前終點解散，幾乎涵蓋整個馬公市鬧區，所到之處都是人山人海，欣賞澎湖宗教五光十色的表演，不僅是澎湖百姓，許多觀光客都佇足觀看，達到宣傳效果。

由於武轎代表澎湖宗教習俗，實力不容小覷，除了澎湖府會雙首長外，議員蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、衛生局長陳淑娟、警察局長林溫柔、民政處長許啟川、社會處長周柏雅及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、澎湖武轎總會會長盧長在、前馬公市長葉竹林等人都專程前往參加，民進黨正國會董事長蔡世寅更是跨海抵澎，加上盛會行列。

澎湖武轎遶街，由澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

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