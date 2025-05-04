全國唯一海洋知識實境PK賽 澎湖學童秀出在地海洋力

澎湖海洋知識競賽賽場，直接搬到澎湖魚市場舉行。（風櫃國小提供）

2025/05/04 16:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖縣政府主辦、風櫃國小承辦的第4屆「海洋知識PK賽」盛大舉行，吸引多所國小的學生熱情參與。這是全國唯一的海洋知識實境PK賽，比賽地點在澎湖魚市場舉行，透過多元題型考驗學童的海洋知識與觀察力，今年更首度加入繪畫題，邀請學生現場描繪魚類外部構造，創新形式大獲好評，充分展現澎湖推動海洋教育的深厚成果。

此次賽事由20位晉級決賽的小選手同場較勁，題目涵蓋魚類生活習性、漁法與漁獲對應、澎湖海鮮俗諺等內容，不僅結合課本知識與在地文化，也鼓勵孩子從生活中學習，深化對海洋的理解與關懷，經過激烈塵戰，第1名池東國小顏冠恩、第2名石泉國小王晹辰、第3名風櫃國小陳柔吟。

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風櫃國小校長林妍伶表示，第4屆的海洋知識PK賽越來越有規模，孩子們在比賽中必須於短時間內瞭解問題，並整合所有的知識與訊息提出回答或畫出答案，各個充分展現出豐富的海洋知識與自信表現，令人感動。這樣的活動不僅增進學習動力，更是扎根海洋教育的絕佳方式。

活動特別感謝澎湖區漁會每年熱情支持，不僅提供比賽場地，更協助人力維護現場交通秩序，讓賽事得以順利進行。澎湖縣政府教育處強調，將持續推動「親海、知海、愛海」的教育理念，透過寓教於樂的方式，培養下一代對海洋生態與在地文化的認同與責任感。

澎湖縣海洋知識競賽，優勝人員出列。（風櫃國小提供）

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