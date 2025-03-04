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    228連假南方四島磯釣客滿滿 海管處研議管理辦法

    228連續假期，澎湖南方四島滿滿磯釣客。（澎湖海洋志工隊提供）

    228連續假期，澎湖南方四島滿滿磯釣客。（澎湖海洋志工隊提供）

    2025/03/04 16:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕228連續假期澎湖海洋志工隊巡視南方四島，發現由東吉一路到東西嶼坪，每一個釣點滿滿磯釣客，但卻無人中魚，讓人質疑澎湖南方四島海洋國家公園成立超過10年了，海洋生態保護成果如何？對此，海洋國家公園管理處表示，多年來致力於平衡地方發展與生態保育，積極研擬海洋遊憩規範，輔導業者建立保育共識。

    澎湖海洋志工隊提出畫面說明，南方四島滿滿的磯釣客，聽說超過200人，但卻完全看不到中魚的畫面，絕對是最好印證，真的有夠悲哀有夠恐怖呢！對此，海管處表示，南方四島國家公園自2014年公告成立以來，海洋國家公園管理處致力於平衡地方發展與生態保育，積極研擬海洋遊憩規範，輔導業者建立保育共識，並運用科技輔助執法，以維護珍貴的海洋生態資源，讓國家公園的海洋遊憩活動逐步走向成熟。

    海管處表示，2024年至今，海管處已累計取締疑似違規195人次，勸導61人次，裁處罰鍰55人次。並研擬澎湖南方四島登島遊憩與磯釣規範，納入國家公園計畫檢討。正式規範實施前，將以宣導與輔導為主，提升保育共識。為強化執法與生態保護，海管處配備2艘巡查船與空拍機，嚴禁電、毒、炸漁及潛水打魚，並優先查緝影響生態最嚴重的違規行為。

    海管處強調，海洋資源的永續利用，需要智慧與長期努力來平衡保育與發展。未來將持續透過規範完善、科技輔助及多方協作，共同守護珍貴的海洋生態，確保後代子孫也能享受美麗而豐饒的海洋資源。

    磯釣客滿滿卻無人中魚，澎湖海洋志工隊質疑保育成果。（澎湖海洋志工隊提供）

    磯釣客滿滿卻無人中魚，澎湖海洋志工隊質疑保育成果。（澎湖海洋志工隊提供）

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