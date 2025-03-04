「白金」春節後價格跌落 澎湖魚市場被土魠淹沒

澎湖魚市場4日遭土魠魚淹沒，大批土魠入港卸貨。（大進滿提供）

2025/03/04 10:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年前價格居高不下的「白金」土魠，因年後市場需求銳減及土魠抱卵油脂下降，價格也跌落「神壇」，回歸平民價格。今（4）日澎湖魚市場出現大批土魠，幾乎將魚市場淹沒，同時價格接近對半砍，吸引不少民眾趨之若鶩前往搶購「囤貨」，一直可以享用到明年農曆年前。

今日清晨澎湖第三漁港出現近2000尾土魠，幾乎將整個魚市場都被土魠淹沒，主因是前幾日天氣放晴，澎湖漁船傾巢而出，都出海捕捉土魠，因此每艘漁船都有捕獲100至200尾，由於已接近尾聲，土魠開始產卵，6公斤體型每公斤售價約400多元，8公斤體型每公斤約600多元，許多撿便宜的民眾 ，都趁這波出手。

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每年入冬以後即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行補食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，為鯖科馬加鰆屬的魚類。分布於印度洋北部沿岸、紅海、東至澳大利亞、北至日本、朝鮮以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類。

由於土魠魚每年農曆年前，沿著洋流抵達澎湖海域覓食，此時是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，但農曆年後，由於土魠魚抱卵，體型就會偏瘦油脂減少，影響到價格滑落，甚至出現價格對半砍。

農曆年前白金土魠，年後價格跌落神壇。（大進滿提供）

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