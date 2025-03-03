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    澎湖通梁古榕「狗蟻八千斤」意象 今夏觀光新景點

    通梁古榕上螞蟻成群奇景，成為今夏澎湖新景點。（鄭榮龍提供）

    通梁古榕上螞蟻成群奇景，成為今夏澎湖新景點。（鄭榮龍提供）

    2025/03/03 10:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖跨海大橋白沙端的通梁村，信仰中心保安宮前一棵超過300年的老榕樹，是澎湖綠蔭最大的神木，共計擁有95根氣根的老榕，綠蔭覆蓋廟前空地形成一片乘涼歇息的廣場，全是來自於同一棵樹的枝幹。新近又增加新景點「狗蟻八千斤」，成為今夏澎湖旅遊新景點。

    澎湖文史工作者鄭榮龍說，故鄉的通梁古榕一直有一個傳說，盛傳有一隻狗蟻（螞蟻）重達8000斤，追根究底，原來1隻「狗蟻八千斤」，其實就是台語發音的1隻「狗蟻爬榕根」諧音，是以訛傳訛。

    日前通梁社區還特別將此一傳說，做成意象景觀，並設有解說牌，相信這個故事，必能吸引遊客一探究竟。

    根據澎湖國家風景區管理處記載，關於通梁古榕的歷史，目前還沒有確定的答案。有一傳說清朝康熙年間，一艘商船行經通梁附近吼門海域，卻不幸發生海難，僅存1株樹苗隨潮水漂至通梁海岸，通梁村民將其撿回，栽種於廟前。由此推算，通梁古榕栽種至今可能有300歲以上的高齡。

    另一傳說則認為通梁古榕可能只有200年的歷史，根據先民的栽植習慣，大多在廟宇落成後，才會栽種樹木，從保安宮建立的歷史看，距今大約為200多年，那麼通梁古榕也許要比傳說少100歲，姑且不論其何種說法正確，古榕綠蔭奇觀，倒是值得探訪，現又增加「狗蟻八千斤」的景點。

    通梁古榕「狗蟻八千斤」旁邊，還附有澎湖褒歌解說牌。（鄭榮龍提供）

    通梁古榕「狗蟻八千斤」旁邊，還附有澎湖褒歌解說牌。（鄭榮龍提供）

    海廢製作的浮球螞蟻，成為通梁古榕新景點。（鄭榮龍提供）

    海廢製作的浮球螞蟻，成為通梁古榕新景點。（鄭榮龍提供）

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