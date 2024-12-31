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    澎湖七美西湖村跨年晚會 20時「跨年倒數」暖心原因曝

    七美西湖村民，今年度過難忘的跨年晚會。（呂汶駿提供）

    七美西湖村民，今年度過難忘的跨年晚會。（呂汶駿提供）

    2024/12/31 21:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年跨年晚會，離島澎湖演藝卡司不如台灣本島，而離島中的離島七美，更是冷冷清清，許多長者都沒有參加跨年晚會的經驗。西湖村長呂汶駿今（31）日舉行七美有史以來的首次跨年晚會，並提早於晚間8時舉行跨年倒數，方便長者早睡，場面簡單又別具特色。

    每一年的12月31日這一天，全國各地為了迎接新的一年來到，到處熱鬧滾滾。而位處於離島中的離島-七美卻是冷冷清清。七美的長者或許有生之年體驗不到跨年、倒數，或許這一天對長者來說並不重要，但身為村長的呂汶駿，從當選這一刻起，就告訴自己要做最好的村長。

    呂汶駿因為有感於年輕人外出工作，村內長者相對獨居多，如果能讓長者身、心、靈都健康，那等於也是為年輕子女、家屬謀取福利的另一種方法。今年看到長者們平均年齡提高了，為了填補他們人生中那一塊「享受」，辦理一場很特別的跨年倒數，與會長者一同跨過地上鋪設的年代線。

    今日晚上6時準備了歲末尾牙及摸彩大餐。縣長陳光復也連線送上祝福，綜藝一姐白冰冰與其子弟兵也錄上祝福現場播放。晚上8時開始倒數計時，鄉長呂啟俊帶領西湖社區居民，跨過地上年代線，從2024走向2025年。在花火施放後，互道「新年快樂」 ，並發放福袋，迎接新的一年。

    西湖村長呂汶駿巧思安排，以跨過年代線代表跨年。（呂汶駿提供）

    西湖村長呂汶駿巧思安排，以跨過年代線代表跨年。（呂汶駿提供）

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