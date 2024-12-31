澎湖「白金」季北海信號燈故障 漁民籲儘速修復

澎湖北海信號燈故障，漁民擔心漁船觸礁擱淺。（漁民提供）

2024/12/31 17:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序入冬，又是澎湖追逐「白金」土魠的季節，南北海都有大批漁船出動，希望一圓「一攫千金」的美夢，但北海航道較淺，卻傳出指引航道的2支信號燈故障，讓出入漁船心驚膽跳，深怕一不小心會觸礁擱淺，漁民希望相關單位儘速修復，避免悲劇發生，造成生命財產損失。

位於北海觀光碼頭左後方海域的2支信號燈，疑因不堪入冬強勁東北季風長期吹襲，已故障多時，由於天氣連日來惡劣，恐危及過往船隻航行安全，當地漁民曾多次向相關單位反映，無奈至今仍無下文。北海籍弘興6號船長張泰會表示、故障信號燈除波及到往來漁船外，影響最大的要屬航行於赤崁至鳥嶼航線的船隻，若不儘速處理，恐會影響到出海船隻的生命財產安全！

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赤崁村民楊麗珠表示，近期數波冷氣團過境澎湖，加上澎湖縣特有東北季風加持，天候更增寒意；雖然這兩日陽光露臉，風勢轉弱，有些船隻趁機在夜間頂著強風出海作業，漁船返回途中受風浪吹打視線模糊，船長在看不到海上閃爍的信號燈光，經常會出現觸礁擱淺狀況，險象環生。

為了船隻安全，赤崁漁民建請有關單位能儘速前往維修，讓出海漁民有一個安全討海作業的海域環境！

負責管理的澎湖縣政府工務處接獲民眾反映，已儘速了解狀況，爭取修復經費，將盡速完成修復工作，還給漁船安全回家的路。

北海航道較淺，信號燈故障影響來往船隻安全。（漁民提供）

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