追逐「白金」而來 東吉港夜如白晝燈火通明

澎湖東吉港夜如白晝，各地捕撈「白金」土魠漁船蜂擁而至。（民眾提供）

2024/12/30 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾有「小上海」之稱的澎湖離島東吉嶼，最多時島上人口超過3000人定居，如今全島只有30幾個人居住，風華不再，近年來劃歸南方四島國家公園，成為澎湖新興夏季旅遊景點，但入冬之後呈現蕭條。昨（29）日卻突然湧入3、40艘大小漁船，讓東吉港夜如白晝、燈火通明，原來是追逐「白金」土魠而來。

位於台澎海道重要據點的東吉離島，由於轄控中國出入台灣海運門戶，戰略位置相當重要，自古即是台澎海運貿易的轉運站，曾繁華一時，有「小上海」之稱，還有3間茶室，因此昔日有「東吉查某、西吉菜脯」俗諺。由於附近海域黑水溝流過，還有潮流交會，因此漁產相當豐富，秋冬之際為捕捉「白金」土魠重要漁場。

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連日來因海象惡劣，今（30）日天氣好轉，來自台灣各地的大小漁船30至40艘，自昨日下午4時多就陸續開進東吉港，入夜後燈火通明，有的小船還沒有開燈。今日一早約5時多，天還濛濛亮之際就出港，追逐捕撈土魠，希望能一圓「一攫千金」的美夢。

東吉島行政區域屬於澎湖望安鄉，並被劃設為「澎湖南方四島國家公園」，還包含西吉、東嶼坪、西嶼坪3個島和周邊島礁、海域，由於人煙稀少，仍保持原始樣貌，是生態旅遊重要地點。東吉嶼在南方四島中面積最大，也是澎湖群島中離台灣本島最近的島嶼，曾經也是台澎間海運貿易轉運站；以往豆腐鯊尚未禁捕時，東吉島就是台灣重要補給站，現轉型成土魠捕撈中繼站。

東吉港夜未眠，各地捕撈白金漁船聚集補給。（民眾提供）

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