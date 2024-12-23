惠民啟智中心報佳音 馬公市共譜耶誕暖流

天主教惠民啟智中心，前往馬公市公所報佳音。（馬公市公所提供）

2024/12/23 15:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕佳節腳步近了！今（23）日馬公市天主教惠民啟智中心師生與志工以歌聲傳遞節日溫情，展開一年一度的耶誕佳音活動。由中心主任翁秀媚率領的團隊，攜手志工隊長潘麗琴與志工們，在馬公市公所帶來歡樂與祝福，現場充滿笑聲與感動。馬公市長黃健忠偕同市政團隊，與大家共同感受耶誕的歡樂氣氛。

活動由師生與志工們演唱經典的《耶誕快樂》揭開序幕，以純真的歌聲溫暖全場。馬公市長黃健忠表示，惠民啟智中心長年來不遺餘力地照顧弱勢族群，為城市注入無數愛與希望，這份無私付出令人感佩。黃市長感謝中心師生與志工的努力，並指出此次活動不僅傳遞了節日祝福，更讓整座城市充滿了溫暖與包容的力量。

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報佳音活動壓軸由惠民啟智中心師生、志工帶來的帶動唱跳表演，將現場氣氛推向高潮。隨後，師生與黃市長一同拍攝大合照，象徵著愛與祝福的傳遞。活動最後，市公所特別準備了精緻餐盒，由黃市長親手贈送，為在場的每位師生送上節日心意。整場活動在溫馨與感動的氛圍中劃下圓滿句點，不僅為今年的耶誕佳節增添美好回憶，也讓愛與希望的種子在馬公市繼續萌芽茁壯。

馬公市長黃健忠強調，未來市政團隊將持續攜手各界，推動更多充滿愛與包容的活動，讓每個人都能感受到屬於自己的溫暖與關懷。

惠民啟智中心主任翁秀媚，代表中心向市長黃健忠報佳音。（馬公市公所提供）

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