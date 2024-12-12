馬公市資源回收場升級工程品牌正式啟動 黃健忠盼打造更清潔環境

馬公資源回收場動土典禮，由馬公市長黃健忠等人共同動土。（記者劉禹慶攝）

2024/12/12 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所為提升為民服務品質，改善清潔隊員回收物分類作業空間，推動「澎湖縣馬公市資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」，今（12）日舉行動土祈福典禮，由馬公市長黃健忠主持，並感謝中央環境部、澎湖縣政府補助及馬公市公所自籌經費6352萬元，全力支持重要建設。

黃健忠表示，現有的資源回收場因空間狹小且設施老舊，早已不敷使用，甚至存在安全隱患，多次發生工安危機。市公所長期以來積極爭取改善，終於在中央、地方及市民代表會的通力合作下，讓重要工程順利啟動，不僅是馬公市環保建設的提升，也展現出市公所與市民共同追求永續發展的決心，期盼新場地早日落成，成為馬公市綠色城市的嶄新標誌。

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典禮由澎湖防衛指揮部戰鼓隊揭開序幕，氣氛熱烈非凡。儀式中，黃健忠與馬公市代會主席歐銀花、澎湖縣政府環保局長楊書舜及與會來賓焚香祝禱，持金鏟完成動土祈福，象徵工程平安順遂。現場並供奉鮮花素果，以表達對天地祈求順利的誠意。

新建場地將結合分類、回收及貯存等多功能用途，不僅大幅提升清潔隊員的工作環境與效率，更有助於推廣市民的環保意識，促進資源有效利用，進一步打造永續且更清潔的城市環境。工程預計於明年底完工，屆時將正式啟用，為馬公市的環保建設注入新活力。

新資源回收場動工，象徵澎湖環保邁向新里程碑。（記者劉禹慶攝）

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