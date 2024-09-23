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首頁　>　澎湖縣

深夜惡火燒光課本！澎湖花嶼國小明天全校停課

現場焦黑一片，花嶼國小宣布24日週二全校停課一天。（民眾提供）

現場焦黑一片，花嶼國小宣布24日週二全校停課一天。（民眾提供）

2024/09/23 22:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島最西的花嶼國小，今（23）日晚間2樓教室突傳祝融造訪，濃煙迅速竄起，由於學校位在全島制高點，立即引起全村村民與警消加入搶救行列，雖然火勢迅速撲滅，但學生書本全部燒燬，明日全校停課整理善後，初步研判是懸掛式電風扇電線走火所致。

根據了解，花嶼國小2樓1年級教室，今晚8時許突發生火災，警方及消防弟兄獲報，立即趕抵現場，全村村民也迅速動員，連岸巡安檢人員都加入滅火行列，雖然火勢很快撲滅，所幸並無任何傷亡，但教室內存放學生課本、作業簿等，都被燒燬，因此明日無法上課，乾脆全校停課，投入善後復原工作。

起火原因仍有待調查，初判可能是今夜大雨，導致電線老舊走火引發火災，詳細原因仍有待消防局火調小組派員登島展開調查，才能釐清起火原因，鄉長許賢德、縣議員陳佩真都相當關心學生受教權，並請教育處迅速將課本送往花嶼，並派員進行校園安全總體檢，尤其離島學校更要注意。

目前花嶼國小僅有5名學生，其中1年級2人，但有8位老師（包含校長），校長出差並未在島上，救援及善後復原工作，由主任林川肩負重任，除連夜防止火勢再起，今日將與老師們一同整理火場，收拾善後，但電線老舊短路問題，可能要全校總體檢，才能避免類似問題再度發生。

起火點疑似二樓教室懸掛電風扇 可能是電線老舊走火所致。（民眾提供）

起火點疑似二樓教室懸掛電風扇 可能是電線老舊走火所致。（民眾提供）

天花板上的電風扇，疑似為起火源頭。（民眾提供）

天花板上的電風扇，疑似為起火源頭。（民眾提供）

消防人員在現場進行火場整理，避免發生餘火。（民眾提供）

消防人員在現場進行火場整理，避免發生餘火。（民眾提供）

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