飛機遇強風墜毀？ 澎湖民眾收「國家級警報」抱怨引恐慌

緊急警報指稱澎湖發生空難，雖後面備註測試，卻引發澎湖民眾恐慌。（記者劉禹慶攝）

2024/09/19 18:06

首次上稿 15:45

更新時間 18:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國家防災日大規模震災救災動員演練，內政部規劃澎湖縣與嘉義縣、嘉義市辦理全國跨縣市支援的救災動員演練，並以陸、海、空同步動員方式辦理，此次演練更動員日本民間醫療團隊及國內的災難醫療隊，不遠千里而來，直接參與醫療後送演練，但突如其來的緊急簡訊指稱海八空地發生墜機意外，雖在後面加註測試，卻讓澎湖差點「炸鍋」，對於空難仍心有餘悸。

澎湖民眾的手機下午幾乎同時收到「國家級警報」狂響，內容寫著「緊急警報 民用航空局協調民間航空公司加開航班疏運旅客，一架飛機遭遇西南氣流及瞬間強風影響，墜毀於海巡署艦隊分署第八海巡隊附近空地，造成大量傷亡。請民眾勿靠近災區並疏散避難至安全場所。以上為測試訊息，接獲警示民眾請勿驚慌。澎湖縣政府06-9263346#9」。墜機訊息讓民眾看得心驚，至文末才發現原來是「測試」簡訊。

由於澎湖曾發生華航空難、復興空難，讓許多澎湖人仍記憶猶新，演習期間突然發出緊急警報，指稱海八空地發生墜機意外，引發民眾恐慌，還來不及看完後面備註測試簡訊，就四處奔相走告，等到清楚是測試後，紛紛抱怨測試應在最前面告知，才不會引發誤會。

此次演練項目共分4個場地進行，第1天（19日）分別於第1場地（第八海巡隊後方空地）演練空難現場救災及應變，第2場地（調查站前方空地）開設救災據點，第3場地（民福路舊順成餐廳）由高雄及屏東國際特種搜救隊搭乘「澎湖輪」跨海支援，模擬災區評估、搜索及救援作業演練，第4場地（馬公港一號碼頭）由海巡署配合國內災難醫療隊及日本民間醫療團隊共同演練海運醫療後送。另動員空軍運輸機，在澎湖機場執行大量傷病患轉送。

第2天則於第2場地指管中心召開「人命救助協調聯繫平台會議」兵推演練，藉以模擬空難災害應變後續衍生之狀況處置。由內政部政務次長馬士元率交通部、消防署等部會機關代表抵澎湖，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁及各級民意代表參加。

澎湖海巡隊空地，模擬飛機墜機演練。（記者劉禹慶攝）

墜機模擬演練，搶救大量傷患。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法