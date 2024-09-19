為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    國家防災日將至 澎湖隘門國小先辦地震避難演練

    澎湖縣配合國家防災日，今天在隘門國小舉行地震防災演練，模擬地震發生時避難措施。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣配合國家防災日，今天在隘門國小舉行地震防災演練，模擬地震發生時避難措施。（澎湖縣政府提供）

    2024/09/19 12:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府配合9月21日國家防災日，今（19）日在湖西鄉隘門國小辦理「地震避難演練示範觀摩」。縣長陳光復前往視察師生演練情況，對於模擬地震發生時，全體師生依照「趴下、掩護、穩住」3步驟，有條不紊進行避難掩護表示高度肯定，也希望透過演練與教學，將防災意識深植學童心中。

    陳光復表示，台灣位於地震活躍的環太平洋火山帶，是全球地震頻繁發生的區域之一。1999年9月21日南投集集大地震對台灣造成的陰影至今仍讓國人記憶猶新，地震持續102秒，造成2400餘人罹難、11000餘人受傷、房屋全倒和半倒合計超過10萬棟。因此如何在地震發生時採取有效應變措施，是每位民眾，尤其是學童，應該具備的基本技能。防災教育不僅是學校的責任，更應該成為整體社會的共識。

    陳光復強調，雖然地震等自然災害無法避免，也難以預測，但我們能通過平時的防災演練和教育，大幅減少災害造成的損害。而防災教育應從小做起，讓孩子們從學校中學會正確的防災知識，這樣在面對危機時才能夠做出冷靜、正確的判斷。

    陳光復指出，單一災害的發生往往都會演變為複合型災害，尤其面對極端氣候的現在，風災、地震等常見災害對我們的家園、人生安全等威脅更勝以往。瞭解「防災重於救災、離災重於防災」的重要性，從平時就培養正確的防災知識，在關鍵時刻不僅能自救，也可以幫助他人，進一步強化整體社會的防災韌性。

    國家防災日，澎湖在隘門國小舉行地震防災演練。（澎湖縣政府提供）

    國家防災日，澎湖在隘門國小舉行地震防災演練。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播