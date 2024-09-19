國家防災日將至 澎湖隘門國小先辦地震避難演練

澎湖縣配合國家防災日，今天在隘門國小舉行地震防災演練，模擬地震發生時避難措施。（澎湖縣政府提供）

2024/09/19 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府配合9月21日國家防災日，今（19）日在湖西鄉隘門國小辦理「地震避難演練示範觀摩」。縣長陳光復前往視察師生演練情況，對於模擬地震發生時，全體師生依照「趴下、掩護、穩住」3步驟，有條不紊進行避難掩護表示高度肯定，也希望透過演練與教學，將防災意識深植學童心中。

陳光復表示，台灣位於地震活躍的環太平洋火山帶，是全球地震頻繁發生的區域之一。1999年9月21日南投集集大地震對台灣造成的陰影至今仍讓國人記憶猶新，地震持續102秒，造成2400餘人罹難、11000餘人受傷、房屋全倒和半倒合計超過10萬棟。因此如何在地震發生時採取有效應變措施，是每位民眾，尤其是學童，應該具備的基本技能。防災教育不僅是學校的責任，更應該成為整體社會的共識。

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陳光復強調，雖然地震等自然災害無法避免，也難以預測，但我們能通過平時的防災演練和教育，大幅減少災害造成的損害。而防災教育應從小做起，讓孩子們從學校中學會正確的防災知識，這樣在面對危機時才能夠做出冷靜、正確的判斷。

陳光復指出，單一災害的發生往往都會演變為複合型災害，尤其面對極端氣候的現在，風災、地震等常見災害對我們的家園、人生安全等威脅更勝以往。瞭解「防災重於救災、離災重於防災」的重要性，從平時就培養正確的防災知識，在關鍵時刻不僅能自救，也可以幫助他人，進一步強化整體社會的防災韌性。

國家防災日，澎湖在隘門國小舉行地震防災演練。（澎湖縣政府提供）

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