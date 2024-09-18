澎湖風帆少年英雄林聖捷奪金 馬公市長黃健忠贈獎金這樣約定

馬公市長黃健忠頒獎表揚今年總統盃帆船賽表現傑出的林聖捷同學。（記者劉禹慶攝）

2024/09/18 17:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖囝仔文武雙全，揚名台灣甚至國際競賽，但獨缺奧運金牌光環，繼北武跆拳道隊喊出10年奧運奪牌計劃後，羽毛球、桌球等也躍躍欲試，其中最被看好的是風浪板運動，馬公市長黃健忠今（18）日到少年英雄林聖捷家中，致贈獎金及獎牌，鼓勵其更上層樓。

文澳國小林聖捷同學師承澎湖風帆船國手張浩，名師出高徒，獲得今年全國總統盃帆船錦標賽6.0開放男子組第1名，今年澎湖縣運動會帆船賽風浪板男子組第1名、澎湖縣第68屆縣運國小男生組游200M蛙式第3名、200M個人混合第4名、國小男生組田徑賽400M接力第4名、800M接力第4名。

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澎湖觀音亭水域是世界三大風帆船最優場域之一，媲美加勒比海及地中海西班牙，近年來，澎湖培育世界級選手如張浩，以及李湘庭、許智凱、侯佳玲等人，澎湖縣政府將觀音亭打造為帆船訓練基地，全力培育澎湖優秀子弟，前副議長陳雙全出任中華民國帆船協會理事長、澎湖縣議員許國政則擔任澎湖縣帆船協會理事長。

馬公市長黃健忠到林聖捷父母工作的民宿，致贈紅包及紀念獎牌，期許他能更上層樓，繼續在運動項目發光發熱，還相約，林聖捷若能在奧運殿堂奪牌，將舉行大規模車隊遊街慶祝。

澎湖觀音亭是風帆船發展重鎮，期待能在奧運奪牌。（澎湖縣帆船協會提供）

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