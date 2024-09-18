為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖風帆少年英雄林聖捷奪金 馬公市長黃健忠贈獎金這樣約定

    馬公市長黃健忠頒獎表揚今年總統盃帆船賽表現傑出的林聖捷同學。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠頒獎表揚今年總統盃帆船賽表現傑出的林聖捷同學。（記者劉禹慶攝）

    2024/09/18 17:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖囝仔文武雙全，揚名台灣甚至國際競賽，但獨缺奧運金牌光環，繼北武跆拳道隊喊出10年奧運奪牌計劃後，羽毛球、桌球等也躍躍欲試，其中最被看好的是風浪板運動，馬公市長黃健忠今（18）日到少年英雄林聖捷家中，致贈獎金及獎牌，鼓勵其更上層樓。

    文澳國小林聖捷同學師承澎湖風帆船國手張浩，名師出高徒，獲得今年全國總統盃帆船錦標賽6.0開放男子組第1名，今年澎湖縣運動會帆船賽風浪板男子組第1名、澎湖縣第68屆縣運國小男生組游200M蛙式第3名、200M個人混合第4名、國小男生組田徑賽400M接力第4名、800M接力第4名。

    澎湖觀音亭水域是世界三大風帆船最優場域之一，媲美加勒比海及地中海西班牙，近年來，澎湖培育世界級選手如張浩，以及李湘庭、許智凱、侯佳玲等人，澎湖縣政府將觀音亭打造為帆船訓練基地，全力培育澎湖優秀子弟，前副議長陳雙全出任中華民國帆船協會理事長、澎湖縣議員許國政則擔任澎湖縣帆船協會理事長。

    馬公市長黃健忠到林聖捷父母工作的民宿，致贈紅包及紀念獎牌，期許他能更上層樓，繼續在運動項目發光發熱，還相約，林聖捷若能在奧運殿堂奪牌，將舉行大規模車隊遊街慶祝。

    澎湖觀音亭是風帆船發展重鎮，期待能在奧運奪牌。（澎湖縣帆船協會提供）

    澎湖觀音亭是風帆船發展重鎮，期待能在奧運奪牌。（澎湖縣帆船協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播