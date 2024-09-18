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    澎湖馬公山水上帝廟送王 燒王船震撼畫面曝

    馬公山水上帝廟五府王爺，在山水沙灘昇天述職。（記者劉禹慶攝）

    馬公山水上帝廟五府王爺，在山水沙灘昇天述職。（記者劉禹慶攝）

    2024/09/18 17:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公山水信仰中心上帝廟，今年代天巡狩秦、蘇、葉、康、王5府千歲今（18）日在山水沙灘昇天繳旨，眾善信不分男女老少、地無論東西南北，返鄉ㄧ步一腳印隨同神尊與千秋寶艦，到山水沙灘跪拜相辭，沿途交通為之阻塞。

    澎湖王爺信仰的送王大典每36年一次，山水上帝廟送王大典不僅各地信徒湧入，連台灣友廟也紛紛來共襄盛舉，蔚為地方宗教盛事。

    今年澎湖山水上帝廟寶艦遶境代天巡狩起駕繳旨，1988年以來再度舉辦，7月10日寶艦移駕巡山水，7月11日寶艦過境駐風櫃，7月12日寶艦回鑾、舉行聯歡晚會，9月18日寶艦昇天化吉大典，送王之前舉行連續50天大戲演出酬賓謝神，今天正式完成送王儀式。

    山水上帝廟送王儀式，各友廟出動17頂神轎助陣，主任委員陳明山、總董陳安能及爐主與信徒將王爺由上帝廟請往山水沙灘，現場王船早已堆疊金紙，依照傳統科儀進行送王儀式，其中最特別的是，廟方採用最高禮儀，鋪上紅地毯恭送王爺登船，吉時一到，小法點燃鞭炮，火勢順著鞭炮引燃，在汽油潑灑的助燃下，瞬間陷入火海，信徒跪送王爺返回天庭述職。澎湖縣議員許國政、文化局長洪棟霖、行政處長陳鈺雲等人都到場共襄盛舉

    王船在汽油助燃下，瞬間陷入火海。（記者劉禹慶攝）

    王船在汽油助燃下，瞬間陷入火海。（記者劉禹慶攝）

    小法在王船四周進行科儀，恭送王爺返回天庭。（記者劉禹慶攝）

    小法在王船四周進行科儀，恭送王爺返回天庭。（記者劉禹慶攝）

    山水上帝廟用最高禮儀，鋪上紅地毯歡送王爺返回天庭述職。（記者劉禹慶攝）

    山水上帝廟用最高禮儀，鋪上紅地毯歡送王爺返回天庭述職。（記者劉禹慶攝）

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