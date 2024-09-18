西嶼「反瘋車」連署 鄉長李添進連辦4場表達反對決心

澎湖反瘋車連署如火如荼舉行，表達堅決反對決心。（李添進提供）

2024/09/18 09:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對綠能廠商計劃在澎湖西嶼設置49支陸域風車，西嶼各界展開「反瘋車」連署活動，由鄉長李添進領軍，自中秋假期至今（18）日為止，一連舉行4場連署活動，表達堅決反瘋車的決心，中秋節（17日）也是李添進生日，為了守護西嶼家鄉美麗景觀及居家安全，毅然而然投入連署活動。

西嶼反瘋車連署活動，由西嶼鄉人口最多的外垵村展開，17日早上在外垵東益檳榔攤前涼亭，下午在外垵溫王宮前廣場，今（18）日上午及下午都在內垵內塹宮前廣場。李添進表示，會在每一村排時間擺桌連署，讓每位西嶼民眾都有機會參與反瘋車連署，表達西嶼人的立場，強調這一次西嶼沒有輸的本錢。

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李添進進一步指出，精繼、順日光2家綠能業者，要在西嶼從外垵至橫礁設置49隻大型風力發電，若沒有強力的阻止，西嶼將永無寧日，風力發電機組產生的低頻噪音，會對每個人健康造成重大傷害，會將西嶼美麗家園、景點破壞殆盡，針對財團的侵略行為，西嶼人要團結站出來，才能讓子子孫孫在西嶼安居樂業。

李添進說，由於很多西嶼長輩還不知道有風車要來，左右鄰居親朋好友請互相告知，西嶼人要踴躍站出來連署，將「瘋車」趕出西嶼。雖然連署發起首日是中秋節，李添進昨也說出生日願望，希望財團打消念頭，別到西嶼設置風力發電，因為西嶼人永不放棄保護家鄉。

西嶼人以實際連署方式，表達堅決反對風車進駐決心。（李添進提供）

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