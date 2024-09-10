行政院政務委員陳金德抵澎 關心民生用水與垃圾問題

行政院政務委員陳金德率隊抵澎，巡視民生用水及垃圾處理問題。（澎湖縣政府提供）

2024/09/10 16:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院政務委員陳金德率中央相關部會今（10）日抵澎，澎湖縣長陳光復陪同視察「光榮水資源回收中心」以及「馬公海水淡化廠」運作情形，關心澎湖民生用水需求和水資源回收再利用情況，並透過座談會針對澎湖垃圾處理問題，以及如何有效剷除銀合歡對地方生態的影響進行經驗交流與分享，期盼在中央資源的挹注下與地方攜手永續澎湖地方的民生、經濟發展，實踐「均衡台灣，健康台灣」的國家願景。

陳光復表示，感謝陳政務委員率領中央長官蒞臨澎湖，關心地方民生需求及重大建設，並承諾提供相關經費補助。針對澎湖目前面臨的各種挑戰，包括污水接管進程、海水淡化廠的建置狀況、焚化爐設置評估，以及外來種銀合歡入侵對澎湖生態系造成的影響等，縣府將與中央各部會密切合作，共同研商最適合解決方案。

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陳光復指出，澎湖因無自設廢棄物處理設施，每日產生約60至80公噸之家戶垃圾，需要送至台灣委託代為焚化處理，但由於海運垃圾轉運總處理費過高，且若遇外縣市焚化爐歲修或整建工程時，導致垃圾處理量下降，直接影響縣內垃圾堆積問題。

陳金德表示，為加速提升澎湖地區污水下水道的接管率，將請內政部針對澎湖提出專案，並於未來預算中先行匡列經費，以加速推動污水下水道建設進程。此外，海水淡化廠的建設目前正按計畫穩步推進。同時針對廢棄物的處理，將與銀合歡資源回收利用相結合，並請縣府提出獨立計畫，相關事宜將由其他部會協助配合處理。

澎湖縣長陳光復，向陳金德簡報污水處理方式。（澎湖縣政府提供）

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