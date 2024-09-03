澎湖秋祭陣亡將士 分在忠烈祠及忠靈祠舉行

澎湖縣長陳光復，主持澎湖忠烈祠秋祭陣亡將士儀式。（記者劉禹慶攝）

2024/09/03 15:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天是93軍人節！澎湖縣政府與澎湖防衛指揮部，分別在澎湖忠烈祠及林投忠靈祠，舉行「秋祭先烈暨陣亡將士祭典」活動，分由澎湖縣長陳光復、指揮官郭俊德中將擔任主祭，澎湖縣政府林皆興副縣長、防區三軍各部隊長、地區機關首長、遺族家屬及官兵代表與祭，典禮全程莊嚴肅穆。

澎湖縣長陳光復3日前往澎湖縣忠烈祠主持「澎湖縣各界秋祭先烈暨陣亡將士祭典」，率縣府團隊與地方各界代表，向先賢先烈致以最崇高敬意與哀思，並致贈遺族家屬慰問金表達關懷之意。陳光復表示，在93軍人節這天，藉由簡單而隆重的儀式緬懷革命先烈暨陣亡將士，感念前輩們對國家與社會無私的奉獻，一起共創和平、安定的家園。

在忠靈祠會場，郭指揮官於祭典結束後，對陣亡將士家屬表達慰問和關懷，並表示，澎湖軍民現今能有安居樂業的生活，都要感謝先賢先烈胼手胝足、篳路藍縷的艱辛付出；此外，第一作戰區每年運用春、秋祭典，緬懷先烈無私奉獻，並感念先烈們護佑防區官兵，期許全體官兵未來更應戮力戰訓本務，堅守軍人職責及崗位，捍衛家園，以不負國人所託。

陳光復表示，國軍弟兄姊妹們一直是國家的中流砥柱，是社會安定的基石，其保家衛國的精神，值得我們每一個人尊敬。93軍人節，祝福所有國軍弟兄姊妹身體健康、平安順心。典禮中，陳光復依循古禮向革命先烈暨陣亡將士獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，表達崇敬追思之意，緬懷其為國捐軀的偉大精神。

澎湖林投忠靈祠會場，由郭俊德指揮官主持。（澎湖防衛指揮部提供）

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