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    首頁　>　澎湖縣

    由篤行十村看望安花宅 藝術輪展開展

    望安花宅藝術家駐村，改由蔡樂生水墨畫。（澎湖縣政府文化局提供）

    望安花宅藝術家駐村，改由蔡樂生水墨畫。（澎湖縣政府文化局提供）

    2024/08/31 19:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局主辦重要聚落望安花宅生活展示計畫，今（31）日在望安鄉中社村活動中心舉辦藝術家輪展開展交流活動。原於古厝132號展出的陳景容教授畫作移到篤行十村展出，花宅古厝132號展場，由澎湖縣美術協會蔡樂生理事長作品接續展出。

    望安鄉長許賢德說，文化局這個計畫讓許多人關注到望安花宅重要聚落，相關建設及各項環境改善也持續進行中，花錢花在刀口上，為了讓在地民眾能夠安心在家鄉生活，有任何問題都可以反映，也謝謝民眾支持。代表會主席俞益興也提到二崁古厝發展的感想，期望花宅聚落也能夠成為觀光旅遊時遊客必去景點。

    文化局長洪棟霖與民眾回顧了今年計畫執行過程，提到6月榮獲終身藝術教育成就獎的91歲畫家陳景容教授，帶領許多藝術家學生來花宅寫生，藝術家們對花宅重要聚落的人文景緻讚不絕口，也對今年承辦單位蒔憶創意設計工坊給予高度評價，感謝各界對計畫的支持。

    到場與會貴賓還有望安代表會呂福肯代表、花宅社區發展協會總幹事葉明璋、耆老葉成仁及美術協會成員與民眾一同來共襄盛舉。活動由美術協會蔡樂生理事長與現場佳賓們用水墨畫藝術交流，導覽畫作，最後鄉親看完這次計畫拍攝的5分鐘花宅影片，感動給予熱烈掌聲。

    望安鄉中社村活動中心，舉辦藝術家輪展開展交流。（澎湖縣政府文化局提供）

    望安鄉中社村活動中心，舉辦藝術家輪展開展交流。（澎湖縣政府文化局提供）

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