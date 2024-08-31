「Team澎湖挺台灣青年營」登場 王定宇、黃捷跨海助陣

民進黨澎湖縣黨部青年營，立委黃捷跨海助陣。（民進黨澎湖縣黨部提供）

2024/08/31 17:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民主進步黨澎湖縣黨部，今（31）日舉辦了「Team澎湖挺台灣青年營」，除了澎湖的年輕人以外，也吸引了不少台灣本島的年輕人參與，青年營邀請了台灣公益CEO協會前專案總監許逢麟以及雲林縣參與式民主協會專員江尚謙，也邀請了立法委員王定宇、立法委員黃捷到場與青年們演講互動，縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖縣議員蘇育德、馬公市市民代表吳武宗，也到場表示對青年參政的支持與肯定。

縣黨部主委顏家康表示，在澎湖政黨舉辦青年活動，是相對有挑戰性的，今天看到這麼多年輕人到場參與，真的是非常感動。為了配合澎湖的趨勢，縣黨部希望透過青年營，激發青年對公共事務的關注與參與，並促進對國家安全、參與式預算、地方創生等澎湖地方的重要議題深入了解並希望青年們以後也有機會能將今天的收獲加以應用。

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執行長周寁庠表示，青年培力一直是顏家康主委的理想，也是賴清德主席特別重視的區塊，今天能透過青年營的方式，來接觸到更多對公共議題有興趣的青年真的是很難得的機會，未來也希望澎湖縣能有更多青年朋友，來參與公共事務投入公民參與的領域。

由於民進黨以青年票源起家，但民眾黨小草運動攻城掠地，民進黨雖順利取得中央執政權，但已有危機意識，因此積極舉辦青年營，希望爭取青年回歸。而立委王定宇、黃捷、澎湖縣長陳光復等，都是民進黨湧言會成員。

立委王定宇、澎湖縣長陳光復，都是民進黨湧言會成員。（民進黨澎湖縣黨部提供）

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