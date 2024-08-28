為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖東嶼坪港區淤泥、垃圾影響船隻進出 鄉長許賢德火速清港

    望安鄉長許賢德及縣議員陳佩真，調來大型吊具吊起廢棄垃圾。（許賢德提供）

    望安鄉長許賢德及縣議員陳佩真，調來大型吊具吊起廢棄垃圾。（許賢德提供）

    2024/08/28 17:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南方四島國家公園的東嶼坪，歷經去年颱風後，港裡垃圾多、泥沙多，今年7月凱米颱風更讓港裡捲入不少垃圾漁網，導致出入港船隻絞網，影響船隻進出港的意願，讓東嶼坪觀光受阻，望安鄉長許賢德、縣議員陳佩真今（28日）親自督軍，展開東嶼坪清港作業。

    東嶼坪屢傳船隻螺旋槳捲到廢棄漁網，不僅在港區內，連東嶼坪港外，都傳出船隻螺旋槳捲到廢棄漁網，今年單一船隻就曾在港內發生螺旋槳捲到、敲到超過3次以上，因此今年大型快艇已經不進東嶼坪港了。

    東嶼坪是南方四島國家公園觀光重鎮，與東吉島成為觀光客首選，島上居民也多以觀光業為主，東嶼坪港區垃圾堆積，觀光船今年都不載客去東坪，導致觀光苦哈哈，今年更因旅遊大環境改變，原本澎湖就觀光人數銳減，更遇到交通因素，讓業者苦不堪言。

    望安鄉長許賢德、縣議員陳佩真聽到各界反應後，立即驅船趕往東嶼坪，並調來大型機具，還出動潛水員下海打撈，打撈起多個原本是停船墊的輪胎、廢棄漁網及寶特空瓶，讓進出港船隻不再飽受港區淤積之苦。

    東嶼坪港區底層，出現大量廢輪胎。（許賢德提供）

    東嶼坪港區底層，出現大量廢輪胎。（許賢德提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播