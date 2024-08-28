澎湖東嶼坪港區淤泥、垃圾影響船隻進出 鄉長許賢德火速清港

望安鄉長許賢德及縣議員陳佩真，調來大型吊具吊起廢棄垃圾。（許賢德提供）

2024/08/28 17:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南方四島國家公園的東嶼坪，歷經去年颱風後，港裡垃圾多、泥沙多，今年7月凱米颱風更讓港裡捲入不少垃圾漁網，導致出入港船隻絞網，影響船隻進出港的意願，讓東嶼坪觀光受阻，望安鄉長許賢德、縣議員陳佩真今（28日）親自督軍，展開東嶼坪清港作業。

東嶼坪屢傳船隻螺旋槳捲到廢棄漁網，不僅在港區內，連東嶼坪港外，都傳出船隻螺旋槳捲到廢棄漁網，今年單一船隻就曾在港內發生螺旋槳捲到、敲到超過3次以上，因此今年大型快艇已經不進東嶼坪港了。

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東嶼坪是南方四島國家公園觀光重鎮，與東吉島成為觀光客首選，島上居民也多以觀光業為主，東嶼坪港區垃圾堆積，觀光船今年都不載客去東坪，導致觀光苦哈哈，今年更因旅遊大環境改變，原本澎湖就觀光人數銳減，更遇到交通因素，讓業者苦不堪言。

望安鄉長許賢德、縣議員陳佩真聽到各界反應後，立即驅船趕往東嶼坪，並調來大型機具，還出動潛水員下海打撈，打撈起多個原本是停船墊的輪胎、廢棄漁網及寶特空瓶，讓進出港船隻不再飽受港區淤積之苦。

東嶼坪港區底層，出現大量廢輪胎。（許賢德提供）

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