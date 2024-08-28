為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖全民運動館 楊曜質疑設計規劃經費恐打水漂

    馬公夏日童樂趴活動場地，就是全民運動館預定地。（記者劉禹慶攝）

    馬公夏日童樂趴活動場地，就是全民運動館預定地。（記者劉禹慶攝）

    2024/08/28 16:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖全民運動館設計規劃經費恐打水漂！立委楊曜再度提出警訊，全民運動館前瞻經費在明年8月底沒有發包就要收回預算，提醒澎湖縣政府規劃設計費並不便宜，應該統計一下這些年到底有多少只規劃設計，卻不做工程發包的案子。

    楊曜表示，澎湖縣政府如果要用已核定3.3億全民運動館的補助經費，就要先跟行政院撤銷；然後再重新提送3個小型場館計劃，再經行政院核定，考量時間，如果澎湖縣政府把計劃改成設立3個小型場館，依行政作業流程所需時間來看，一定又會是只規劃設計，沒有興建發包的建設，他重申力保全民運動館3.3億元補助款，反對澎湖縣政府改為3座小型體育館設計方向。

    澎湖縣政府表示，3場館規模較小興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費，既符合需求效益，也符合預算執行期程，同時減輕縣庫財政壓力。

    此外，全民運動館總體發包金額含後續擴充約7億元，歷經3次發包3次流標後，縣府積極與體育署爭取保留原核定3.3億元，興建多元用途的3場館，包含桌球、羽球、籃球、排球、滑板、直排輪等運動的場地與訓練使用，來作為全民運動館無法順利發包替代方案，3場館規模較小興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費。

    澎湖全民體育館若無法發包，設計規劃經費恐將打水漂。（澎湖縣政府提供）

    澎湖全民體育館若無法發包，設計規劃經費恐將打水漂。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播