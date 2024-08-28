澎湖全民運動館 楊曜質疑設計規劃經費恐打水漂

馬公夏日童樂趴活動場地，就是全民運動館預定地。（記者劉禹慶攝）

2024/08/28 16:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖全民運動館設計規劃經費恐打水漂！立委楊曜再度提出警訊，全民運動館前瞻經費在明年8月底沒有發包就要收回預算，提醒澎湖縣政府規劃設計費並不便宜，應該統計一下這些年到底有多少只規劃設計，卻不做工程發包的案子。

楊曜表示，澎湖縣政府如果要用已核定3.3億全民運動館的補助經費，就要先跟行政院撤銷；然後再重新提送3個小型場館計劃，再經行政院核定，考量時間，如果澎湖縣政府把計劃改成設立3個小型場館，依行政作業流程所需時間來看，一定又會是只規劃設計，沒有興建發包的建設，他重申力保全民運動館3.3億元補助款，反對澎湖縣政府改為3座小型體育館設計方向。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府表示，3場館規模較小興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費，既符合需求效益，也符合預算執行期程，同時減輕縣庫財政壓力。

此外，全民運動館總體發包金額含後續擴充約7億元，歷經3次發包3次流標後，縣府積極與體育署爭取保留原核定3.3億元，興建多元用途的3場館，包含桌球、羽球、籃球、排球、滑板、直排輪等運動的場地與訓練使用，來作為全民運動館無法順利發包替代方案，3場館規模較小興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費。

澎湖全民體育館若無法發包，設計規劃經費恐將打水漂。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法