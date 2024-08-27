澎湖追風音樂節試燈 光環境融入菊島元素大放異彩

澎湖追風音樂節光環境，由燕鷗群大門展開迎賓。（記者劉禹慶攝）

2024/08/27 21:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕即將於8月30日登場的「澎湖追風音樂節」，除了重磅卡司陣容之外，周遭光環境也是重點觀賞項目，今（28）日晚間率先試燈，由處長洪志光領軍，讓媒體先睹為快，今年光環境融合澎湖元素，包括燕鷗、綠蠵龜、丁香魚、天人菊、風帆船、雙心石滬等，甚至澎管處吉祥物嗨熊、嗡嗡、浩克所組成的樂團都入燈，可望再創佳績。

去年「澎湖追風音樂節」光環境獲得國際肯定，榮獲倫敦設計獎LONDON DESIGN AWARD景觀設計-公共景觀項目「鉑金獎」、美國雙MUSE國際設計大獎-展覽與活動項目「金獎」、IDA DESIGN AWARDS景觀建築設計/公園和開放空間項目「榮譽獎」及A' Design Award and Competition燈光作品及燈光藝術設計項目「銅獎」，連獲4獎，讓澎湖再次躍上國際舞台。

今年則以「光島盛典」為主題，以追風、音樂、海島、澎管處力推的四季旅遊為主軸，設計多款燈飾藝術，讓遊客感受到熱情的菊島風光，光環境展演日期自8月30日至11月3日，邀請大小朋友一起追風、追光、追音樂。

今年「澎湖追風音樂燈光節」卡司眾星雲集，開幕當天邀請3金歌王盧廣仲、饒舌才子高爾宣以及文青樂團怕胖團開唱，其他場次還有玖壹壹、徐佳瑩、林宥嘉、告五人、Ozone、周湯豪等知名歌手輪番演唱，亮點不斷的豐富內容，期待8月30至9月27日的音樂與光環境饗宴。

今年澎湖追風音樂節光環境，以蟹蟹光臨為主題。（記者劉禹慶攝）

澎湖是海龜的故鄉，也融入光環境系列主題之一。（記者劉禹慶攝）

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